Ministryně vnitra Shabana Mahmoodová poté oznámila, že se proti rozhodnutí vrchního soudu odvolá. Britská policie v březnu oznámila, že obnoví možnost zatýkání lidí podezřelých z podpory hnutí.
Zákonodárci v červenci loňského roku na základě protiteroristických zákonů zakázali Palestine Action, která obviňuje britskou vládu ze spoluúčasti na údajných izraelských válečných zločinech v Pásmu Gazy.
|
Britský soud zvrátil zákaz skupiny Palestine Action. Policie přestane zatýkat
Zákaz přišel poté, co někteří členové organizace vnikli na základnu Královského letectva v Brize Norton ve střední Anglii a pomocí červené barvy a páčidel poškodili dvě letadla. Vrchní soud sice shledal zákaz organizace Palestine Action nezákonným, podpora skupině ale podle úřadů zůstává trestným činem.
Během sobotní demonstrace její účastníci seděli na zemi nebo na kempinkových židlích a drželi transparenty nebo palestinské vlajky. Někteří na sobě měli černobílé palestinské šátky.