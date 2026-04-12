V Londýně zatkli 523 lidí. Demonstrovali za zakázanou organizaci Palestine Action

Londýnská policie v sobotu zatkla 523 lidí na demonstraci na podporu propalestinské organizace Palestine Action. Policie na síti X uvedla, že lidé byli zatčeni kvůli projevené podpoře zakázané organizace. Akce na londýnském Trafalgarském náměstí byla první od únorového rozhodnutí vrchního soudu, že předchozí zákaz uskupení na základě jeho označení za teroristické je nezákonný.

Ministryně vnitra Shabana Mahmoodová poté oznámila, že se proti rozhodnutí vrchního soudu odvolá. Britská policie v březnu oznámila, že obnoví možnost zatýkání lidí podezřelých z podpory hnutí.

Zákonodárci v červenci loňského roku na základě protiteroristických zákonů zakázali Palestine Action, která obviňuje britskou vládu ze spoluúčasti na údajných izraelských válečných zločinech v Pásmu Gazy.

Britský soud zvrátil zákaz skupiny Palestine Action. Policie přestane zatýkat

Zákaz přišel poté, co někteří členové organizace vnikli na základnu Královského letectva v Brize Norton ve střední Anglii a pomocí červené barvy a páčidel poškodili dvě letadla. Vrchní soud sice shledal zákaz organizace Palestine Action nezákonným, podpora skupině ale podle úřadů zůstává trestným činem.

Během sobotní demonstrace její účastníci seděli na zemi nebo na kempinkových židlích a drželi transparenty nebo palestinské vlajky. Někteří na sobě měli černobílé palestinské šátky.

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Skončí Orbán? Maďaři vybírají parlament, volby budou mít dopad na celou Evropu

Přímý přenos
V Maďarsku probíhají ostře sledované parlamentní volby, které by mohly znamenat...

Maďarští voliči od nedělních šesti hodin ráno rozhodují, zda v čele země zůstane premiér Viktor Orbán, anebo jej vystřídá jeho někdejší spolupracovník, následně kritik a nyní hlavní oponent Péter...

12. dubna 2026,  aktualizováno  8:35

V Londýně zatkli 523 lidí. Demonstrovali za zakázanou organizaci Palestine Action

Londýnská policie zatkla 523 lidí na demonstraci na podporu propalestinské...

Londýnská policie v sobotu zatkla 523 lidí na demonstraci na podporu propalestinské organizace Palestine Action. Policie na síti X uvedla, že lidé byli zatčeni kvůli projevené podpoře zakázané...

12. dubna 2026  8:14

Írán hrozí americkým lodím v Hormuzu, Trump varoval Čínu před zbrojením

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Íránské revoluční gardy varovaly, že jakýkoli pokus vojenských plavidel proplout Hormuzským průlivem by se setkal se silnou reakcí. Informovala o tom v noci na neděli agentura Reuters. Ozbrojené síly...

12. dubna 2026  7:05

Studenti sami hledají kořeny dnešních problémů, říkají učitelé ocenění za otvírání témat

Jiří Sovadina (vlevo) a Petr Šimíček už téměř třicet let učí dějepis....

Proč se učit dějepis a poznávat moderní dějiny? A jak je učit? Odpovědi na obě otázky už léta hledá tandem dějepisářů ostravského Gymnázia Olgy Havlové Petr Šimíček a Jiří Sovadina. Za připomínání...

12. dubna 2026  6:45

Jednání USA a Íránu v Islámábádu skončila bez dohody, uvedl Vance

Jednání mezi USA a Íránem v Islámábádu, kterého se zúčastnil viceprezident J.D....

Jednání mezi USA a Íránem v Islámábádu po 21 hodinách skončila bez dohody, když podle viceprezidenta J.D. Vance Írán nepřistoupil na závazek nevyvíjet jaderné zbraně, zatímco Pákistán vyzval obě...

12. dubna 2026  3:51,  aktualizováno  6:10

Tlačenice v haitské Citadelle Laferriere si vyžádala nejméně 30 mrtvých

Letecký pohled na Citadelle Laferri&#232;re, historickou pevnost na Haiti...

Nejméně 30 lidí zemřelo v sobotu při tlačenici v historické pevnosti Citadelle Laferriere na severu Haiti, přičemž úřady varují, že počet obětí může ještě vzrůst.

12. dubna 2026  4:48,  aktualizováno  5:12

Londýnské noční kluby jsou v ohrožení. Mladí chtějí zážitky, ne jen alkohol

Herní automaty v nočním klubu Heaven v Londýně (2. dubna 2026)

Londýnské noční kluby čelí změně chování mladých návštěvníků, pro které alkohol už není hlavním lákadlem. Aby se udržely v provozu, musí měnit fungování. Namísto alkoholu vsází na zážitky, denní akce...

12. dubna 2026

Čtyři roky beznaděje. Sarajevo dodnes naléhavě vypráví příběh své blokády

Premium
Doba zmaru. Bosenská metropole vytrpěla nejdelší obléháním hlavního města v...

Koukám se na dochovanou improvizovanou dopravní značku. Není tam ovšem napsáno ‚Dopravní obsluze vjezd povolen‘, ale ‚Pozor, odstřelovači‘, popisuje reportér iDNES.cz jeden z exponátů v Muzeu...

12. dubna 2026

Krutá bohyně. Autor slavné obálky Vogue u nás za Husáka fotil zvířecí lebky

Černobílá obálka časopisu Vogue s modelkou Jean Patchettovou z roku 1950

Pryč s barvou, rozhodl na jaře roku 1950 časopis Vogue a vsadil na kombinaci černé a bílé. Do čela monochromatické revoluce postavil fotografa elegance a minimalismu, Irvinga Penna. Jeden z...

12. dubna 2026

V kanalizaci končí nedopalky i pneumatiky. Vodárny to stojí miliony, říká expert

Premium
Ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací Vilém Žák (15. března 2026)

Nevhodné nakládání Čechů s odpady stojí vodárny miliony korun ročně. „Každý odpad, který v kanalizaci nemá co dělat, je nějakým způsobem problematický a způsobuje potíže jak provozovatelům stokové...

12. dubna 2026

Dnes bychom postupovali jinak, analyzují pražští záchranáři leteckou nehodu

Premium
Jak by Praha dnes řešila různé katastrofy současné i historické, záchranáři.

Dříve katastrofickou událost „přesunuli“ do nemocnic, dnes ji řeší na místě, aby raněným zvýšili šanci na přežití. Pražští záchranáři se neustále zlepšují, a to i poučením z chyb svých předchůdců....

12. dubna 2026

Český tatér vynalezl nejlevnější střelu. Pomůže při odminování Ukrajiny, říká

Premium
Tank a vzduch. Kamil Lukačovič názorně ukazuje, jak funguje jeho vynález.

Dlouholetý teplický tatér Kamil Lukačovič chce se svým odborným týmem a projektem Voidstrider odminovat Ukrajinu i zbytek světa a změnit pravidla boje na frontové linii. V rozhovoru pro iDNES.cz...

12. dubna 2026

