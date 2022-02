Skandály v britské policii mají dohru. Končí náčelnice, jež je měla vymýtit

Komisařka uvedla, že „neměla jinou možnost než rezignovat“. Byla první ženou v čele největšího a nejstaršího britského policejního sboru, který vznikl v roce 1829. V řadách londýnské policie působí zhruba 43 tisíc policistů a dalších pracovníků.

Důvěra v metropolitní policii byla v poslední době otřesena odhaleními, jako byl únos, znásilnění a vražda Sarah Everardové jedním z londýnských policistů nebo zpráva o kultuře šikanování, rasové diskriminace a misogynie panující mezi policisty z centra Londýna.

„S radostí bych tě znásilnil. Kdybych byl nezadaný, vlastně bych s tebou ani nechtěl šu*at. S radostí bych si na tebe ale vzal chloroform,“ napsal například jeden z londýnských policistů své kolegyni.

Další jinému poslal „vtip“ o tom, jak dostat ženu do postele: „Je to jako, když roztíráš máslo. S trochou námahy to dokážeš kreditkou, ale rychleji a snáz to jde nožem.“ Příslušníci policie ze stanice Charing Cross kromě násilí na ženách probírali i homosexuály, muslimy či handicapované.

Starosta uvedl, že náčelnici objasnil rozsah změn, které jsou zapotřebí v zájmu obnovení důvěry veřejnosti v policii. S odpovědí nebyl spokojen. „Je jasné, že jediný způsob, jak začít realizovat změny v požadovaném rozsahu, je mít nové vedení přímo v čele metropolitní policie,“ uvedl Khan s tím, že nabídnutou demisi přijal.

Původně pětiletý mandát měl Dickové skončit letos. Prodloužení o dva roky, tedy do roku 2024, loni v září oznámila ministryně vnitra Priti Patelová. Podle ní měl krok poskytnout „kontinuitu a stabilitu v době, kdy se vzpamatováváme z pandemie a nabíráme dvacet tisíc nových policistů“.

Kritici v otevřeném dopise naopak vyzvali vládu, aby Dickovou ve funkci neponechávala, protože v londýnské policii nastolila „kulturu nekompetence a zamlčování“. Komisařku nicméně tehdy podpořil starosta britské metropole i organizace sdružující řadové policisty.

Loni v březnu čelila Dicková výzvám k rezignaci za to, jakým způsobem policie zacházela s demonstranty porušujícími koronavirové restrikce při smutečním obřadu za zavražděnou ženu.