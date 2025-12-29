Dražší, ale čerstvé a s pocitem domova. V Británii probíhá tichá potravinová revoluce

V Exeteru, víc než stotisícovém hlavním městě hrabství Devon v jihozápadní Anglii, je na břehu plavebního kanálu pekárna. Kousek od řeky, kam lidé chodí běhat, venčit psy i sebe, jezdí tudy na kole do práce, do školy i pro kondici.
Všechno tu mají dražší než v Tesku či Lidlu a na zhruba stejné úrovni, někdy i dražší než v nedalekém Marks & Spencer či ve Waitrose, supermarketech z vrcholu žebříčku. Ve Waitrose nakupuje i princezna Catherine. Kávu mají menší a dražší než v centru.
Britové zjistili, že zelenina od farmáře chutná jinak než ta ze supermarketu, že rozhovor s řezníkem, který zná jméno jejich psa, dává nákupu jiný rozměr.