Dražší, ale čerstvé a s pocitem domova. V Británii probíhá tichá potravinová revoluce

Pohled na vánoční trh na Trafalgar Square v oblasti West End v Londýně. (2. prosince 2025) | foto: Shutterstock

Od naší spolupracovnice v Británii - Místo do dálav upřou oči do vedlejší ulice, blízké vesnice či nedalekého farmářského obchodu. To, co se za covidu stalo nutností, nejen přežilo, ale přerostlo ve výrazný trend: Británie jede na lokální vlně.

V Exeteru, víc než stotisícovém hlavním městě hrabství Devon v jihozápadní Anglii, je na břehu plavebního kanálu pekárna. Kousek od řeky, kam lidé chodí běhat, venčit psy i sebe, jezdí tudy na kole do práce, do školy i pro kondici.

Všechno tu mají dražší než v Tesku či Lidlu a na zhruba stejné úrovni, někdy i dražší než v nedalekém Marks & Spencer či ve Waitrose, supermarketech z vrcholu žebříčku. Ve Waitrose nakupuje i princezna Catherine. Kávu mají menší a dražší než v centru.

Britové zjistili, že zelenina od farmáře chutná jinak než ta ze supermarketu, že rozhovor s řezníkem, který zná jméno jejich psa, dává nákupu jiný rozměr.

Hudbu k Ledovému království jsem nechtěl prvoplánově dětskou, přiznává skladatel

Premium
Christophe Beck na světové premiéře filmu „Ledové království 2“ v divadle Dolby...

Skládal hudbu k Ledovému království, Pařbě ve Vegas, a podepsal se i pod hudební doprovod k snímkům od Marvel. Filmová hudba je podle něj tmelem emocí a nesmí být příliš okatá. „Když už scéna bez...

28. prosince 2025

Člověče, nezlob se jako zbraň v boji s demencí. Odbornice radí, jak prožít zdravé stáří

Premium
Renata Prokešová Bradáčová

Renata Prokešová Bradáčová se dlouhodobě věnuje boji s demencí seniorů. Nástupu příznaků se snaží bránit i hrou. Buďte v kontaktu s lidmi, neseďte doma u televize, to je mor, říká v rozhovoru pro...

28. prosince 2025

