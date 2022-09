Když zemřela královna, nás to čeká taky, uvědomují si truchlící Britové

Mnozí Britové se teď obracejí na terapeuty nebo psychology a popisují jim, že smrt královny v nich znovu probudila zármutek nad vlastními blízkými, o které přišli už dříve. „Zármutek a truchlení moc dobře nezvládáme,“ říká Lucy Selmanová, která se jako profesorka věnuje na univerzitě v Bristolu paliativní medicíně.

Britští odborníci nyní doufají, že způsob, jakým královna zemřela – doma, s rodinou, na milovaném zámku Balmoral – by mohl vyvolat celonárodní debatu o tom, proč mají lidé k umírání tak rozpačitý vztah. A výsledkem možná bude i to, že budou na nevyhnutelné lépe připravení.

„Pokud máme zemřít způsobem, který bude, jak doufáme, pokojný, pohodlný a uspokojivý, pak musíme udělat to, co udělala královna: uznat, že se to jednoho dne stane, a udělat si plán, který stanoví, co chceme a co nechceme,“ říká Kathryn Mannixová, autorka knihy o „dobrém“ umírání s názvem With the End in Mind: How to Live and Die Well (Mít na zřeteli konec: Jak dobře žít a umírat).

Mannixová během třiceti let, které strávila jako lékařka s paliativní specializací, viděla umírat tisíce lidí. A říká, že poslední dva roky jí bylo jasné, že Alžběta II. umírá taky. Rozeznala prý známé vzorce chování – královna zpomalila svou dříve frenetickou veřejnou činnost a začala se na smrt připravovat.

Oznámila třeba, že si přeje, aby manželka tehdejšího prince Charlese měla po jeho nástupu na trůn titul královna manželka, a zapracovala na tom, aby se její vnuk William s rodinou přestěhoval z Londýna do nemovitosti poblíž hradu Windsor.

Ještě začátkem minulého týdne královna jmenovala novou premiérku Liz Trussovou. A když byla povinnost splněná, o dva dny později zemřela. To podle Mannixové připomíná mnoho úmrtí, kterých byla sama svědkem, kdy dotyčný ještě čeká na zprávu, že se v rodině narodilo dítě nebo že někdo z blízkých udělal důležitou zkoušku, a pak, uklidněný, rychle zemře.

To, že se teď v Británii prakticky všude mluví o smutku a truchlení, podle odborníků může mnoho lidí přivést k přemýšlení o jejich vlastní smrtelnosti a strachu ze smrti. Pro mladé lidi to dokonce může být první příležitost, kdy si s plnou vážností konečnost života uvědomí.

„Na konec života takto nikdy nemyslíme, dokud nás k tomu nedonutí okolnosti,“ říká psycholožka Bianca Neumannová z britské charitativní organizace Sue Ryder.

Podle Selmanové se ještě Britové budou muset naučit lépe zacházet s truchlením a zármutkem, smrt královny však může společnost jako celek přimět k zamyšlení a změně postoje ke smrti. „Musíme začít vést debatu o tom, co je to dobrá smrt. A co je potřeba udělat, abychom se pokusili zajistit, že naše vlastní smrt bude vypadat tak, jak chceme,“ říká.