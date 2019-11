Hej, židé. Labourista upravil píseň od Beatles, ohrozil stranu ve volbách

Carden, který zastává post stínového ministra pro mezinárodní rozvoj, obvinění z prozpěvování antisemitského textu kategoricky popřel. O incidentu informoval na konci minulého týdne novinář serveru Buzzfeed.

Podle něj se Carden rasistické urážky dopustil v březnu 2018 v autobuse plném poslanců a reportérů, který se vracel do Londýna z dostihových závodů v Cheltenhamu. Carden byl podle novináře už značně pod parou a kromě antisemitských výpadů si měl v písni utahovat také z homosexuálů.

Ačkoli celý incident stojí na tvrzení proti tvrzení, obvinění může podle listu The Independent labouristům před nadcházejícími parlamentními volbami značně uškodit. Řada potenciálních voličů totiž váhá, jestli dát labouristům svůj hlas. Důvodem je podle listu Newsweek právě řada antisemitských a rasistických výroků členů strany.

„Popírám, že bych se před dvaceti měsíci dopustil něčeho takového. Ten autobus byl plný poslanců a novinářů. Pokud by někdo slyšel, že se dopouštím antisemitského chování, měl by morální odpovědnost to okamžitě nahlásit,“ uvedl na Twitteru Carden, který je Corbynovou pravou rukou.

Strana je prolezlá antisemitismem, voličům to vadí

Podle Cardena je načasování podezřelé, protože si Buzzfeed odhalení schovával téměř dva roky a použil ho až před nadcházejícími volbami. Server nicméně uvedl, že se rozhodl příběh zveřejnit v souvislosti s čerstvými obviněními několika labouristů z antisemitismu.



BBC News - Dan Carden: Labour shadow minister denies anti-Semitic lyric https://t.co/wAeRl6uPRc — davidoff191 (@davidoff191) November 11, 2019

Veřejnost by měla podle Buzzfeedu o incidentu vědět i proto, že Carden pravděpodobně vystřídá na postu místopředsedy strany odcházejícího Toma Watsona. Proč ale příběh nezveřejnil dříve server neuvedl.

Kandidáti odstupují jako na běžícím pásu, praskl na ně rasismus

Corbyn označil podobné výroky za nepřijatelné a slíbil zevrubné prošetření případu. „Dan Carden obvinění popřel. Je to hrozný příběh a pokud je to pravda, je to naprosto nepřijatelné. Budu to podrobně sledovat,“ uvedl.



Cardenovo obvinění z antisemitismu je poslední z řady podobných nařčení labouristů. Někdejší labouristický ministr vnitra David Blunkett nedávno prohlásil, že ho antisemitismus a násilné chování ve straně přivedlo k zoufalství.

V posledních dnech museli navíc dva labourističtí kandidáti odstoupit kvůli obvinění z antisemitismu. Jedním z nich je radní města Haringey Gideon Bull, který na schůzkách rady použil termín Shylock, čímž odkazoval na postavu židovského lichváře ve hře Kupec benátský od Williama Shakespeara.

Labouristka Kate Ramsdenová musela pro změnu skončit ve skotském volebním obvodu Gordon poté, co přirovnala Izrael k przniteli malých dětí.

