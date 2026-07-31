Británie žádá Kypr o vydání muže podezřelého ze špionáže na její základně

Případ představuje první zahraniční vyšetřování podle britského zákona o národní bezpečnosti, které vede protiteroristická policie a týká se incidentů na britské letecké základně Akrotiri na Kypru mezi loňským 11. květnem a 22. červnem.
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Čtyřiačtyřicetiletý Rashad Sultanov z Islingtonu na severu Londýna je v současnosti v kyperské vazbě, zatímco běží řízení o jeho vydání. Podle vyšetřovatelů je podezřelý z nepřátelského sledování základny a sdílení získaných informací s íránskými revolučními gardami. Britská prokuratura už schválila jeho obvinění z napomáhání zahraniční zpravodajské službě a z přiblížení se k zakázanému místu s úmyslem uškodit Británii.
Sultanov byl kvůli podezření ze špionáže a terorismu poprvé zatčen loni v červnu a vzat do vazby. Kypr tehdy sloužil jako tranzitní místo pro občany třetích zemí prchající z Blízkého východu během 12denní války mezi Izraelem a Íránem, stejně jako pro Izraelce, kteří se ve stejné době snažili vrátit domů. Jeden z izraelských ministrů po zatčení uvedl, že kyperské úřady zmařily útok na Izraelce. Muž byl znovu zatčen na základě britské žádosti o vydání letos 17. července.
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„Tento případ ukazuje, že jsme schopni uplatnit zákon o národní bezpečnosti i v zahraničí, pokud jsou britské vojenské základny údajně terčem aktivit nepřátelského státu,“ uvedla vedoucí londýnské protiteroristické jednotky Helen Flanaganová.
Spojené státy letos 28. února zahájily spolu s Izraelem válku proti Íránu, která s přestávkami trvá dodnes. Íránské revoluční gardy na začátku tohoto měsíce pohrozily útokem na jakékoli britské vojenské základny, které americké síly využívají k útokům na Írán.
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Íránský bezpilotní letoun typu Šáhed 2. března způsobil lehké škody na Akrotiri. Británie krátce nato oznámila, že tato základna nebude součástí její obranné dohody s USA o využívání britských základen. Írán tentýž měsíc také vystřelil dvě balistické rakety na americko-britskou vojenskou základnu na ostrově Diego García v Indickém oceánu, ani jedna však cíl nezasáhla.