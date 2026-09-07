Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Harry a Meghan po návratu zůstávají neaktivními členy královské rodiny, informoval král Karel III.

Autor: ,
  20:30
Vévodkyně Meghan a princ Harry v Bogotě na návštěvě Kolumbie (15. srpna 2024)

Vévodkyně Meghan a princ Harry v Bogotě na návštěvě Kolumbie (15. srpna 2024) | foto: Reuters

Princ William se na Den otců pochlubil dcerou, princ Harry ukázal obě děti....
Princ Harry na návštěvě Scotty’s Summer Festival na zámku Maxstoke ve...
Princ Harry a vévodkyně Meghan na soukromém záběru v dokumentární sérii Harry &...
Král Karel III. uspořádal na oslavu svých narozenin tradiční přehlídku Trooping...
8 fotografií
Britský král Karel III. informoval prostřednictvím dopisu vládní představitele, že jeho mladší syn Harry s manželkou Meghan po návratu do Spojeného království zůstávají neaktivními členy královské rodiny.

„Ve stručnosti, jejich pozice je podobná soukromým občanům s obchodními a charitativními zájmy,“ uvádí králův dopis. Znamená to, že Harry a Meghan, kteří nosí titul vévoda a vévodkyně ze Sussexu, nemají nárok na oslovení jako královské výsosti.

Králův dopis, jehož smyslem bylo vyjasnit Harryho status, tak členy vlády a další britské činitele informuje, že jednání Harryho a Meghan nezastupuje královskou rodinu.

Také poznamenává, že zůstává v platnosti ujednání z roku 2020, kdy se Harry s manželkou rozhodli opustit Británii.

Šok v královské rodině. Harry a Meghan s dětmi se vrací do Británie

Zmíněné ujednání, známé jako dohoda ze Sandringhamu, určilo, že Harryho rodina nemůže vést vlastní komerční činnost a zároveň zůstat aktivními členy panovnické rodiny.

Pravidla se vztahují i na charitativní činnost, jak poznamenává králův dopis, který dobročinné akce Harryho rodiny označuje za její soukromou věc.

Harry a Meghan s dětmi Archiem a Lilibet se do Británie vrátili na konci srpna. O důvodech, proč se Harry a Meghan rozhodli vrátit do Británie, se stále spekuluje.

Princ William se na Den otců pochlubil dcerou, princ Harry ukázal obě děti

Někteří komentátoři píší, že jejich popularita v USA upadá, takže by jim návrat mohl finančně pomoci. Podle médií také Meghan jedná o návratu k herectví.

Harry však dal mezitím jasně najevo, že chce, aby jeho děti trávily více času v Británii a vídaly se s dědečkem. Zejména vzhledem k tomu, že se 77letý panovník stále léčí z rakoviny.

Harry s manželkou v minulosti několikrát veřejně kritizovali poměry v monarchii. Harry ve své autobiografii Náhradník popsal mimo jiné napjaté vztahy s otcem králem Karlem III. a starším bratrem Williamem. Jeho vztah s Williamem podle agentury Reuters zůstává i nadále velmi špatný.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně

Voda v orlické přehradě kvůli letošnímu extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na...

Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...

OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v...

Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...

Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média

Tiphaine Auzi&#232;reová (31. května 2024)

Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...

Prostitutky? Ne, radši pedikúru. Námořníci z letadlovky se vyvalili do ulic Pattaye

Hostesky nabízejí v noční čtvrti v thajské Pattayi slevy pro příslušníky...

Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...

Tisíc a jedna grimasa. Meloniová slaví, její kabinet vládne nejdéle od Mussoliniho

Italská premiérka Giorgia Meloniová (11. června 2026)

Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...

Harry a Meghan po návratu zůstávají neaktivními členy královské rodiny, informoval král Karel III.

Vévodkyně Meghan a princ Harry v Bogotě na návštěvě Kolumbie (15. srpna 2024)

Britský král Karel III. informoval prostřednictvím dopisu vládní představitele, že jeho mladší syn Harry s manželkou Meghan po návratu do Spojeného království zůstávají neaktivními členy královské...

7. září 2026  20:30

Zeman se zapojil do kampaně. Kandidátce ANO vyznal lásku, Havlíčka káral za deficit

V rodném Kolíně podpořil Miloš Zeman kandidátku ANO do Senátu Andreu...

Bývalý prezident Miloš Zeman se v rodném Kolíně zapojil do kampaně hnutí ANO. Při debatě s vicepremiérem Karlem Havlíčkem podpořil kandidátku hnutí Andreu Brzobohatou, která na Kolínsku usiluje o...

7. září 2026  20:01

Královská rodina přestála řadu zkoušek, Harald byl dědečkem Norů, líčí expert

Premium
Norský král Haakon opouští norský parlament po složení přísahy. (1. září 2026)

Norsko má nového krále Haakona VIII. Ten nastupuje v době, kdy monarchii zatížilo hned několik kauz. Přesto je královská rodina stále populární. A zesnulý Harald V. je v myslích Norů navěky zapsán...

7. září 2026

Okamura navrhuje snížit schodek rozpočtu škrtem výdajů na uprchlíky z Ukrajiny

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura přišel na jednání s ANO s návrhem snížit...

Předseda vládního hnutí SPD a Poslanecké sněmovny Tomio Okamura dorazil na Úřad vlády na jednání s premiérem Andrejem Babišem a jeho hnutím ANO o návrhu rozpočtu na příští rok s radikálním návrhem....

7. září 2026  18:32,  aktualizováno  19:44

Šumavu už tři roky otravují toxické látky po armádě. Je to yperit, prozradil Turek

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr životního prostředí Igor...

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostředí za Motoristy sobě Igora Červeného unikají do půdy toxické látky po působení armády, které kontaminují i okolí. Červený o tom mluvil...

7. září 2026  13:55,  aktualizováno  19:40

Posílení bezpečnosti. Finsko má dvě stě kilometrů dlouhý plot na hranici s Ruskem

Finsko-ruská hranice u obce Nuijamaa. (7. září 2026)

Finsko v pondělí oficiálně dokončilo dvě stovky kilometrů dlouhý plot na hranici s Ruskem. Finská ministryně vnitra Mari Rantanenová na tiskové konferenci v pohraniční karelské obci Nuijamaa podle...

7. září 2026  19:03

Do otevření Lucasova muzea zbývají dny, fanoušci Star Wars už plesají blahem

Pohled na Lucasovo muzeum narativního umění v Los Angeles před jeho zářijovým...

Slavný režisér George Lucas a jeho manželka Mellody Hobson dotáhli do konce svůj patnáctiletý sen. V Exposition Parku v Los Angeles se 22. září 2026 oficiálně otevírá ikonické Lucas Museum of...

7. září 2026  18:26

Německo se změnilo. Jsme šokovaní, přiznal Merz po úspěchu AfD ve volbách

Německý kancléř Friedrich Merz vystupuje na tiskové konferenci v Berlíně. (3....

Volby v Sasku-Anhaltsku změnily Německo, nelze pokračovat jako dřív. Na tiskové konferenci to v pondělí řekl německý kancléř Friedrich Merz, který je zároveň předsedou Křesťanskodemokratické unie...

7. září 2026  18:19

Když Trumpovi půjčíte umělou inteligenci: víkendový bizár z Truth Social

Obrázek AI, ve kterém je Trump jako vůdce vesmírných sil.

Smršť bizarních AI portrétů, kterou Donald Trump o víkendu zaplavil svou síť Truth Social, se opět snažila překonat vše, na co byli jeho sledující dosud zvyklí. Odpoutání od reality, militaristická...

7. září 2026  17:21

V Praze se nám dlouhodobě nedaří, dejte ANO šanci, vyzval Babiš na startu kampaně

Zahájení hlavní fáze kampaně hnutí ANO ke komunálním a senátním volbám. Na...

Česko bude zase makat, slibuje hnutí ANO před senátními a komunálními volbami. O hlasy prosí i voliče Prahy, kde se hnutí podle jeho předsedy Andreje Babiše dlouhodobě nedaří. Také v Senátu tahá...

7. září 2026  17:21

Prima sport rozšiřuje program. Od nové sezony nabídne přenosy z Maxa ligy

Litoměřice, 4. 1. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, Maxa liga....

Stanice Prima sport rozšiřuje programovou nabídku o přímé přenosy z hokejové Maxa ligy. Prima sport coby oficiální vysílatel nabídne jeden přímý přenos z Maxa ligy každou hrací sobotu a v průběhu...

7. září 2026

Únik toxické chemikálie v Brně. Jednoho člověka poleptala, zasahovali hasiči

Zásah IZS v ulici Studentská v Brně, kde v pondělí dopoledne v jedné z budov...

V laboratoři v jedné z budov univerzitního kampusu v brněnských Bohunicích dnes dopoledne uniklo menší množství žíravé, toxické látky, likvidovali ji hasiči. Ještě před příjezdem hasičů se z budovy...

7. září 2026  12:08,  aktualizováno  16:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×