PŘEHLEDNĚ: Jak bude vypadat státní pohřeb královny Alžběty II.

Přesný harmonogram královnina pondělního pohřbu zveřejnil Buckinghamský palác.

1 V 10:44 lafeta vyrazí do opatství

O půl sedmé ráno tamního času (7:30 SELČ) vyprší čas pro rozloučení s Alžbětou II. pro běžnou veřejnost. A to proto, aby se mohla rakev převézt do Westminsterského opatství, kde se odehraje státní pohřeb. Lafeta se dá do pohybu těsně před tři čtvrtě na jedenáct.

Celá cesta by měla trvat zhruba deset minut. Dohlédnou na ni příslušníci britského námořnictva a námořní pěchoty. Průvod, který bude rakev doprovázet, zaplní zhruba dvě stovky hudebníků včetně irské a skotské armádní kapely. Za vozem s rakví půjdou král Karel III. a další členové královské rodiny.

„K Západní bráně dorazí procesí v 10:52,“ oznámil palác s tím, že u brány rakev sundají z vozu a odnesou do opatství.

V Královské nemocnici Chelsea na západě Londýna se mezitím sejdou pozvaní britští i zahraniční státníci.

Mezi hosty by měl být třeba kanadský premiér Justin Trudeau, japonský císař Naruhito, belgický král Philippe, americký prezident Joe Biden, novozélandská premiérka Jacinda Ardernová či turecký vládce Recep Tayyip Erdogan. Za Českou republiku se zúčastní premiér Petr Fiala s chotí Janou.

Z areálu dnešního pečovatelského domu pro veterány britské armády všichni společně vyrazí do opatství. Otevřené bude od osmi hodin ráno.

Úmrtí královny Alžběty II. Sledovat další díly na iDNES.tv

2 Státní pohřeb začne úderem jedenácté

Samotný státní pohřeb začne v 11:00 (12:00 SELČ). Povede jej westminsterský děkan a kromě státníků z celého světa mu budou přihlížet i dvě stovky Britů, které královna ocenila například za přínos v boji s covidem.

Během pohřbu promluví premiérka Liz Trussová a také generální tajemnice společenství Commonwealth Patricia Scotlandová. Po modlitbách arcibiskupů bude následovat kázání. To provede arcibiskup canterburský, nejvyšší představený anglikánské církve, kterým je Justin Welby. Děkan z Westminsteru pak přítomným požehná.

Na konci obřadu, což by mělo být kolem poledne tamního času, bude celá Británie držet dvě minuty ticha. Po nich se opatstvím rozezní státní hymna.

Všechny části posledního rozloučení s královnou, s výjimkou soukromého obřadu, budou moci poprvé v historii sledovat také lidé u televizních obrazovek a online přenosů.

Smuteční průvod následně královnu doprovodí k Wellingtonovu oblouku nedaleko Hyde Parku. Dorazí tam přibližně v jednu hodinu odpoledne. I zde zazní hymna. Od oblouku bude rakev převezena na hrad Windsor. Pozvaní politici a monarchové už však dál pokračovat nebudou. Přesunou se totiž na recepci pořádanou britským ministerstvem zahraničí.

3 Dva obřady ve Windsoru. První od 16 hodin

Ve Windsoru se zformuje nový průvod, jenž rakev doprovodí do kaple svatého Jiří. I v tomto procesí půjdou královnini nejbližší příbuzní včetně krále. U Západních schodů bude čekat čestná stráž.

Obřad tentokrát povede děkan windsorský a zúčastnit se budou moci jak současní, tak bývalí zaměstnanci Alžběty II. Začne v 16 hodin (17:00 SELČ). Ještě před tím, než v kapli zahraje závěrečná hymna, královský klenotník sejme z rakve odznaky královniny moci – korunu, žezlo a jablko – a položí je na oltář.

Jakmile dozní poslední tón, rakev se spustí do pohřební komory pod kaplí a arcibiskup z Canterbury pronese požehnání. „Bůh ochraňuj krále!“ zazní pak. Finální soukromý pohřeb královny začne o půl osmé večer tamního času. Alžběta II. ulehne vedle svého manžela, prince Philipa.