Nevím, proč by tu práci někdo chtěl, řekla prý královna Johnsonovi

Nejprve na svém twitteru o pozoruhodném faux pas informoval zpravodaj televizního kanálu Euronews Vincent McAviney. „... ‚Nevím, proč by tu práci někdo chtěl,‘ Johnson prohlásil, že mu to řeklo její veličenstvo královna při audienci! Premiér to vyzradil při prohlídce Downing Street 10 a zaměstnanci ho pokárali s tím, že by neměl mluvit tak nahlas,“ napsal McAviney.



Exclusive: “I don’t know why anyone would want the job” - what Johnson says HM the Queen told him during his audience! The PM revealed it during a tour in Number 10 before being told off by staff not to repeat those things so loudly. :PA pic.twitter.com/r5CX4LbnXa