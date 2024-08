Zakážeme kouření na zahrádkách barů, plánuje podle médií britská vláda

Věk odchodu do penze poroste pomaleji. Vláda kývla na návrh demografů

Koalice se dohodla na úpravě důchodové reformy tak, jak jí to poradili demografové. Pro ročníky narození 1966 a mladší to má znamenat, že budou odcházet do důchodu každý rok o jeden měsíc později....