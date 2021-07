Po rozvolnění čísla nakažených v Británii překvapivě klesají. Vědci jsou zmateni

Denní počet případů klesal po sedm dní. Ve středu se lehce zvedl na 27 734, ale stále se jednalo o polovinu čísla, které Británie evidovala před týdnem.

Odborníci radící vládě se přitom obávali, že slib premiéra Borise Johnsona na „Den svobody“ 19. července rozvolnit většinu opatření, povede k prudkému vzestupu nákazy. V obavách z rychle se šířící delty predikovali, že Británie by se mohla potýkat i se 100 tisící nakaženými denně.

Podle některých vědců hrozivá předpověď o sto tisících nakažených byla silně nadsazená. „Už vidíme, že epidemie delty začíná být ustálená,“ podotýká Paula Hunterová, profesorka medicíny z Univerzity Východní Anglie.

Přesto jsou pro mnohé odborníky klesající čísla překvapením. „Nedávný pokles případů v Anglii jsou skvělé zprávy, ale taktéž nepochopitelné, vzhledem k progresivnímu uvolnění restrikcí,“ komentoval statistiky virolog z Univerzity v Leedsu Stephen Griffin.

Proč v Británii čísla klesají?

Existuje několik teorií, proč k tomu mohlo dojít. Podle Hunterové Británie možná dosáhla „populační imunity“. Lidé jsou imunní buď díky očkovacím látkám proti koronaviru nebo prostřednictvím uzdravení se z nákazy.

Více než 70 procent dospělých je plně naočkovaných a dalších 18 procent má za sebou první dávku vakcíny. Británie tak patří mezi nejproočkovanější země na světě. Podle posledních odhadů úřadu pro národní statistiky 92 procent dospělých v Anglii a Walesu má protilátky na covid-19 ve své krvi díky očkování nebo předchozí infekci.

Podle Martina McKeeoho, profesora evropského veřejného zdraví z Londýnské školy hygieny a tropické medicíny existují příliš významné regionální rozdíly, aby se mohlo mluvit o populační nebo kolektivní imunitě. „Nemám jednoduchou odpověď, nikdo z nás nemá.“

Svou roli může hrát i menší ochota lidí se testovat z obavy, že v případě pozitivního výsledku by museli do karantény a museli by zrušit svou svou plánovanou dovolenou. Podle odborníků je ale pokles příliš strmý, než aby to byl hlavní důvod.

Letní prázdniny a ukončení školní docházky mohlo též přispět svým dílem. Dalším faktorem je konec fotbalového mistroství Euro, po němž následoval nárůst případů.



„Nikdy jsem si nemyslel, že by Euro mohlo tak velký dopad, jak se zdá, že mělo,“ uvádí Hunterová. „Ironicky, to mohlo učinit dalších šest měsíců trochu lehčí,“ dodává s odkazem na zvýšenou úroveň imunity, kterou turnaj mohl vytvořit.

Mladí lidé jako zdroj nákazy

Samotná vláda i přes pozitivní vývoj vyzývá k opatrnosti. Podle premiérova mluvčího dopad uvolnění restrikcí ještě nebyl reflektován v posledních statistikách. I vědci poukazují, že čísla se mohou ještě na konci měsíce zvednout.

Zatímco čísla nakažených klesají, hospitalizace a úmrtí na covid-19 jsou na vzestupu, ačkoliv mnohem pomalejším tempem než během předchozích vln. V nemocnicích je šest tisíc pacientů, nejvíce od března. Ve středu Británie zaznamenala 91 nových úmrtí.

Na nemocničních lůžkách se v poslední době objevuje stále více mladých, neočkovaných lidí, mezi nimiž se momentálně nejvíce šíří covid-19. Někteří z nich se obávají možných nežádoucích účinků vakcíny.



Vedoucí programu globálního veřejného zdravotnictví Edinburghské univerzity Devi Sridharová očekává nárůst případů zvláště mezi mladými lidmi v září poté, co se opětovně otevřou školy. Britská vláda zatím nechce očkovat děti mladší 12 nebo 18 let s tím, že vykazují přirozeně větší obranu vůči covidu a očkování by tento benefit zredukovalo.