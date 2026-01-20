Ještě před měsícem se Robert Jenrick zapřísahal, že jeho místo je v Konzervativní straně. Čtyřiačtyřicetiletý poslanec Dolní sněmovny za Newark a stínový ministr spravedlnosti sice předloni prohrál klání o post předsedy, přesto dával najevo, že je připraven straně s bezmála dvousetletou tradicí vrátit její vedoucí místo na pravici.
Jenrick prodělal pozoruhodný přerod. Ke konzervativcům vstoupil už v patnácti a z centristy cameronovského střihu a stoupence setrvání v EU se změnil v hlasitého kritika imigrace. Jako náměstek ministra vnitra nechal v azylových domech přemalovat figurky z Disneyho pohádek, aby se tam malí uprchlíci necítili moc pohodlně. Po odchodu z vlády s mobilem v ruce naháněl černé pasažéry v londýnském metru nebo natáčel videa v Birminghamu, kde údajně „neviděl ani jednu bílou tvář“.