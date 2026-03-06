Britové posílí obranu v Perském zálivu, do Kataru vyšlou stíhačky Typhoon

Velká Británie se chystá vyslat do Kataru čtyři bojové letouny Typhoon k posílení obranných operací v Kataru i celém regionu, oznámil v pátek britský premiér Keir Starmer. Na tiskové konferenci také řekl, že speciální vztah Londýna a Washingtonu funguje normálně. Severoatlantická aliance oznámila, že posílila ochranu před balistickými raketami po středečním incidentu, kdy byla u Turecka zničena jedna taková raketa vypálená z Íránu.
DNY NATO 2023: Eurofighter Typhoon britského Královského letectva v příznačné...

DNY NATO 2023: Eurofighter Typhoon britského Královského letectva v příznačné kamufláži. | foto: Lubomír Světnička, natoaktual.cz

Britský premiér Keir Starmer hovoří na začátku zasedání vlády u příležitosti...
Britský Eurofighter Typhoon na Dnech NATO v Ostravě
Americký prezident Donald Trump a britský premiér Keir Starmer. (18. září 2025)
Společný let vlajkových letounů tygřích letek z Belgie (F-16), Švýcarska...
Americký prezident Donald Trump tento týden prohlásil, že britsko-americké vztahy už nejsou, čím bývaly. Šéf Bílého domu tak reagoval na to, že Británie nechtěla původně Američanům poskytnout své základny v souvislosti s americko-izraelskými útoky na Írán. Británie nakonec povolila Spojeným státům použít své vojenské základny „k provádění obranných operací,“ řekl Starmer.

Vztahy s Británií už nejsou, čím bývaly, řekl Trump. Starmer ho ve věci Íránu zklamal

Londýn podle premiéra vyzývá ke zmírnění napětí, protože riziko jeho zesílení je znepokojivé. „Celý můj tým s Američany neustále diskutuje,“ řekl Starmer.

V pátek dorazí na Kypr vrtulníky Wildcat s protidronovými systémy a do regionu je nasazena loď HMS Dragon, uvedl britský premiér. V noci na pondělí zasáhl základnu britského letectva na Kypru dron íránské výroby.

„Budeme tento štít nad britskými občany a našimi spojenci v oblasti nadále udržovat,“ prohlásil předseda britské vlády.

NATO posílilo ochranu členských států před balistickými raketami poté, co jednotky NATO ve středu „úspěšně zachytily balistickou raketu z Íránu, která měla za cil Turecko“, uvedl v prohlášení jeden z vojenských mluvčích aliance Martin O’Donnell. S opatřením dnes podle něj souhlasila i Severoatlantická rada, ve které jsou zastoupeny členské země. Jednotky NATO podle O’Donnella zvládly svůj úkol dobře. Írán popřel, že by zaútočil raketou na Turecko.

Vztahy s Británií už nejsou, čím bývaly, řekl Trump. Starmer ho ve věci Íránu zklamal

Británie podle premiéra pracuje na navrácení svých občanů z Blízkého východu do vlasti. Potvrdil, že první repatriační let s britskými občany vzlétl z Ománu poté, co byl ve středu večer odložen kvůli technickým problémům. Do Británie se podle premiéra dosud vrátilo 4 tisíce lidí komerčními lety.

Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno minulého týdne. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu. Při operaci Epic Fury (Epická zuřivost) byl zabit mimo jiné nejvyšší duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí.

Britové posílí obranu v Perském zálivu, do Kataru vyšlou stíhačky Typhoon

Velká Británie se chystá vyslat do Kataru čtyři bojové letouny Typhoon k posílení obranných operací v Kataru i celém regionu, oznámil v pátek britský premiér Keir Starmer. Na tiskové konferenci také

