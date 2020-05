Británie nařídí karanténu všem přijíždějícím, provinilcům hrozí deportace

Po příjezdu do země si úřady vyžádají adresu, na které mohou následně cestovatele během karantény kontrolovat. Za porušení izolace bude provinilcům hrozit pokuta až 1 000 liber (31 tisíc korun), v krajních případech i deportace.



Výjimku z opatření dostanou cestující z Irska, ostrovů v Lamanšském průlivu, ostrovu Man ležícím v Irském moři a řidiči kamionů, kteří do země přivážejí nezbytné zboží.

Krok Johnsonova kabinetu má snížit „přenos viru v další fázi boje (proti koronaviru)“, píše list, podle něhož nařízení vstoupí v platnost na začátku června.



Britská vláda již dříve čelila kritice, že na rozdíl od ostatních států od cestujících do země nevyžaduje karanténu a při příjezdu nekontroluje jejich zdravotní stav. V dubnu přitom každý den do Británie přicestovalo okolo patnáct tisíc lidí.

Premiér Johnson má v neděli večer rovněž oznámit strategii uvolňování restrikcí, lidé budou mít od příštího týdne povoleno více procházek za den či opalování se v parku, uvádí list.

Nejvýraznější restrikce ale pravděpodobně zůstanou v platnosti až do konce měsíce. Velká Británie je co do počtu obětí pandemie koronaviru nejvíce postiženou zemí v Evropě a druhou na světě po USA. Podle páteční bilance v zemi v souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo celkem 31 241 lidí.