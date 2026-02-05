Devětapadesátiletý Motin byl kapitánem lodi Solong plující pod portugalskou vlajkou. Plavidlo 10. března narazilo do kotvícího tankeru Stena Immaculate plně naloženého vysoce hořlavým leteckým palivem, po srážce tak začala obě plavidla hořet.
Následovala rozsáhlá záchranná akce, na břeh se podařilo dostat 36 námořníků z obou lodí. Záchranářům se však nepodařilo nalézt tělo Filipínce Marka Pernii a britské úřady jej pokládají za mrtvého.
U britských břehů se srazil tanker s nákladní lodí, obě plavidla vzplála
Státní zástupce v lednu na začátku soudního procesu před porotou prohlásil, že Motin neudělal nic pro to, aby srážce zabránil. Kapitánův advokát toto tvrzení u soudu rozporoval s tím, že se Motin pokusil vypnout autopilota a změnit kurz lodi, což se mu však nepodařilo. Podle státního zástupce však byla jeho loď na kolizním kurzu s americkým tankerem přes 30 minut.
Soudce Andrew Baker prohlásil, že Motin vypnul poplašné systémy lodi Solong a že musel věděl, že k nehodě dojde. Obžalovanému sdělil, že Parnia zemřel pod jeho velením a „kvůli jeho hrubé nedbalosti“.