Ruský kapitán dostal v Británii za náraz do tankeru šest let vězení

  15:07
Na šest let do vězení poslal britský soud ruského kapitána, jehož kontejnerová loď loni v březnu narazila do amerického tankeru kotvícího u britského pobřeží. V pondělí soud uznal kapitána Vladimira Motina vinným z hrubé nedbalosti a neúmyslného zabití. Při srážce tehdy patrně zemřel jeden člen jeho posádky.
Vladimir Motin, ruský kapitán lodi Solong, která narazila do tankeru Stena...

Vladimir Motin, ruský kapitán lodi Solong, která narazila do tankeru Stena Immaculate | foto: Reuters

Nákladní loď Solong se srazila s ropným tankerem Stena Immaculate u pobřeží...
Poškozený ropný tanker Stena Immaculate, který se u pobřeží východní Anglie...
Ropný tanker Stena Immaculate se u pobřeží východní Anglie srazil s nákladní...
Vyhořelá loď Solong (28. března 2025)
Devětapadesátiletý Motin byl kapitánem lodi Solong plující pod portugalskou vlajkou. Plavidlo 10. března narazilo do kotvícího tankeru Stena Immaculate plně naloženého vysoce hořlavým leteckým palivem, po srážce tak začala obě plavidla hořet.

Následovala rozsáhlá záchranná akce, na břeh se podařilo dostat 36 námořníků z obou lodí. Záchranářům se však nepodařilo nalézt tělo Filipínce Marka Pernii a britské úřady jej pokládají za mrtvého.

U britských břehů se srazil tanker s nákladní lodí, obě plavidla vzplála

Státní zástupce v lednu na začátku soudního procesu před porotou prohlásil, že Motin neudělal nic pro to, aby srážce zabránil. Kapitánův advokát toto tvrzení u soudu rozporoval s tím, že se Motin pokusil vypnout autopilota a změnit kurz lodi, což se mu však nepodařilo. Podle státního zástupce však byla jeho loď na kolizním kurzu s americkým tankerem přes 30 minut.

Soudce Andrew Baker prohlásil, že Motin vypnul poplašné systémy lodi Solong a že musel věděl, že k nehodě dojde. Obžalovanému sdělil, že Parnia zemřel pod jeho velením a „kvůli jeho hrubé nedbalosti“.

