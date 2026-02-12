Británii kolonizovali imigranti, prohlásil boss United. Schytal to ze všech stran

Britský miliardář Jim Ratcliffe na zápase Manchesteru United | foto: Mark Pain / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Adam Hájek
  10:56
O pořádný skandál se postaral sedmý nejbohatší muž Velké Británie. Sir Jim Ratcliffe prohlásil, že ostrovní království kolonizovali imigranti a ekonomika jejich příval nezvládá. Omluvu od spolumajitele fotbalového klubu Manchester United a šéfa chemického kolosu Ineos žádají fanoušci i ministerský předseda Keir Starmer.

„Přece nemůžete mít ekonomiku s devíti miliony lidí na dávkách a obrovskými počty imigrantů, kteří dál přicházejí do země. Chci tím říct, že Spojené království bylo kolonizováno. Stojí to příliš peněz. Spojené království kolonizovali imigranti, nebo snad ne?“

Tato slova nepronesl jen tak nějaký štamgast v anglickém pubu. V rozhovoru pro Sky News tak současný stav své rodné země popsal sir Jim Ratcliffe, selfmademan z chudé rodiny na severu Anglie, ultramaratonec, majitel chemického holdingu Ineos a také muž, který se už dva roky snaží vyleštit pošramocenou značku Manchester United.

Přiznal, že se s Nigelem Faragem nedávno setkal a popsal ho jako „inteligentního člověka s dobrými úmysly“.

