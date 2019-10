Definitivní konec schůze. Britská královna přerušila činnost parlamentu

18:54 , aktualizováno 18:54

Britský parlament po projednání úterní agendy znovu přeruší své zasedání, a to do příštího pondělí. Plán vlády oznámený minulý týden schválila v úterý na schůzi svého poradního sboru královna Alžběta II. Nařízením panovnice by měla definitivně skončit nejdelší schůze britských zákonodárců od 17. století.