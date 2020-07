16 a 13 let. Soud poslal do vězení mladíky, kteří usmýkali policistu

15:08 , aktualizováno 15:08

Britský soud rozhodl o výši trestů pro mladíky, kteří v srpnu loňského roku při jízdě autem usmýkali k smrti policistu Andrewa Harpera. Řidič auta Henry Long dostal šestnáct let, jeho dva společníci půjdou do vězení na třináct let.