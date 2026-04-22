Vojáci ze tří desítek zemí se sejdou v Británii, aby domluvili misi na ochranu Hormuzu

„Konference umožní pokročit v podrobném plánování znovuotevření průlivu, jakmile to podmínky dovolí, a to v návaznosti na pokrok dosažený při jednání v Paříži minulý týden,“ uvedlo britské ministerstvo obrany. „Cílem dneška a čtvrtka je proměnit diplomatický konsensus ve společný plán, který zajistí svobodu plavby v průlivu a podpoří trvalé příměří,“ dodal britský ministr obrany John Healey v tiskové zprávě. V ní také vyjádřil přesvědčení, že lze dosáhnout konkrétního pokroku.
Diskuse navazují na jednání o této strategické vodní cestě, na němž se v pátek v Paříži pod vedením britského premiéra Keira Starmera a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona sešli zástupci více než 40 zemí. Spojené státy ani Írán se jednání nezúčastnily.
Británie blokádu Hormuzského průlivu nepodporuje. S Francií plánuje vlastní misi
Francie a Británie podle Starmera povedou mnohonárodnostní misi k zajištění svobody plavby v průlivu, „jakmile to podmínky dovolí“. Obě země zdůraznily, že mise bude výhradně obranného charakteru a že bude provedena až po nastolení trvalého míru v regionu. Oběma se také zamlouvá česká nabídka ohledně poskytnutí pasivního radaru DPET k zajištění bezpečnosti průlivu, až se tam situace zklidní, řekl v úterý ministr zahraničí Petr Macinka.
Izrael a USA zahájily 28. února vzdušné údery na Írán, který v odvetě mimo jiné od března blokuje Hormuzský průliv, jímž běžně prochází přibližně pětina světových zásob ropy a zhruba třetina zkapalněného zemního plynu. Zástupci Íránu a USA 8. dubna uzavřeli příměří a následující víkend vedli mírové rozhovory, ty ale nepřinesly žádný výsledek a americký prezident Donald Trump v důsledku toho oznámil blokádu íránských přístavů. Teherán 17. dubna průliv otevřel, necelý den poté jej ale opět uzavřel, a to kvůli blokádě, kterou označuje za porušení příměří.