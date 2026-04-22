Vojáci ze tří desítek zemí se sejdou v Británii, aby domluvili misi na ochranu Hormuzu

Na konferenci v Británii se sejdou vojáci z přibližně 30 zemí, aby projednali vytvoření mise pod vedením Británie a Francie s cílem zajistit bezpečnost plavby v Hormuzském průlivu. Írán tuto významnou vodní cestu blokuje v rekaci na údery Spojených států a Izraele z konce února.
Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...

Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský průliv. (12. března 2026)

Hormuzský průliv.
„Konference umožní pokročit v podrobném plánování znovuotevření průlivu, jakmile to podmínky dovolí, a to v návaznosti na pokrok dosažený při jednání v Paříži minulý týden,“ uvedlo britské ministerstvo obrany. „Cílem dneška a čtvrtka je proměnit diplomatický konsensus ve společný plán, který zajistí svobodu plavby v průlivu a podpoří trvalé příměří,“ dodal britský ministr obrany John Healey v tiskové zprávě. V ní také vyjádřil přesvědčení, že lze dosáhnout konkrétního pokroku.

Diskuse navazují na jednání o této strategické vodní cestě, na němž se v pátek v Paříži pod vedením britského premiéra Keira Starmera a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona sešli zástupci více než 40 zemí. Spojené státy ani Írán se jednání nezúčastnily.

Francie a Británie podle Starmera povedou mnohonárodnostní misi k zajištění svobody plavby v průlivu, „jakmile to podmínky dovolí“. Obě země zdůraznily, že mise bude výhradně obranného charakteru a že bude provedena až po nastolení trvalého míru v regionu. Oběma se také zamlouvá česká nabídka ohledně poskytnutí pasivního radaru DPET k zajištění bezpečnosti průlivu, až se tam situace zklidní, řekl v úterý ministr zahraničí Petr Macinka.

Izrael a USA zahájily 28. února vzdušné údery na Írán, který v odvetě mimo jiné od března blokuje Hormuzský průliv, jímž běžně prochází přibližně pětina světových zásob ropy a zhruba třetina zkapalněného zemního plynu. Zástupci Íránu a USA 8. dubna uzavřeli příměří a následující víkend vedli mírové rozhovory, ty ale nepřinesly žádný výsledek a americký prezident Donald Trump v důsledku toho oznámil blokádu íránských přístavů. Teherán 17. dubna průliv otevřel, necelý den poté jej ale opět uzavřel, a to kvůli blokádě, kterou označuje za porušení příměří.

Vojáci ze tří desítek zemí se sejdou v Británii, aby domluvili misi na ochranu Hormuzu

Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...

Na konferenci v Británii se sejdou vojáci z přibližně 30 zemí, aby projednali vytvoření mise pod vedením Británie a Francie s cílem zajistit bezpečnost plavby v Hormuzském průlivu. Írán tuto...

22. dubna 2026  7:57

