V den výročí invaze Ruska na Ukrajinu zasedne spojenecká koalice ochotných

Francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer budou 24. února předsedat videokonferenci takzvané koalice ochotných, tedy zemí pomáhajících Ukrajině v obraně proti ruské agresi. Uvedla to kancelář francouzské hlavy státu.
Videokonference se uskuteční na den čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajinu. Ta začala 24. února 2022. Napadená země se od té doby se západní pomocí brání, zatímco v poslední době sílí diplomatické snahy o ukončení konfliktu.

Kyjev se snaží získat bezpečnostní záruky, které by zabránily Rusku, aby Ukrajinu znovu napadlo v budoucnu, pokud se podaří dojednat ukončení současných bojů.

Koalice ochotných chce poslat vojáky na Ukrajinu, ta je smířená s kompromisy

Koalice ochotných je označení pro uskupení více než tří desítek zemí, které podporují Ukrajinu bránící se už čtvrtým rokem rozsáhlé ruské vojenské agresi. Do čela koalice se postavily zejména Francie a Británie, zahrnuje řadu zemí Evropské unie, včetně Německa nebo Česka. Slovensko jejím členem není, ale je připraveno pomoci s logistikou.

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Jihokorejský exprezident odsouzený na doživotí se omluvil, rozsudek zkritizoval

Jihokorejský exprezident Jun Sok-jol se den po odsouzení na doživotí za vyhlášení stanného práva omluvil lidem, jichž se jeho kroky dotkly, zároveň ale řekl, že tak učinil v zájmu země. Verdikt také...

20. února 2026  16:14

Prodal sošku agentovi, přišel o sbírku za miliony. Soud rozhodl v kauze slonoviny

Starožitník Zdeněk Sláma u Okresního soudu Plzeň--město. (20. února 2026)

Starožitník Zdeněk Sláma z Plzně se před desítkami let zamiloval do věcí ze slonoviny. Od 80. let shromáždil desítky starých sošek, kalamářů, lamp nebo krabiček dohromady za miliony korun. O sbírku...

20. února 2026  15:58

Zabijáka nesmí nic připomínat. Chřibská se vrací do života a vyhlíží otevření úřadu

Život v Chřibské na Děčínsku, kde v lednu místní obyvatel Roman Cimpl zastřelil jednoho člověka, šest dalších zranil a pak obrátil zbraň proti sobě, se pomalu vrací do normálu. Na úřadě se intenzivně...

20. února 2026  15:52

Tragédie na sjezdovce v Harrachově. Po srážce zemřela lyžařka

V Harrachově se dnes po poledni srazili na sjezdovce muž a žena. Lyžařka středního věku přes zásah zdravotníků zemřela. Nehodu vyšetřuje policie, kriminalisté nařídili soudní pitvu. V této zimní...

20. února 2026  14:56,  aktualizováno  15:43

Východní hranici zaminujeme do 48 hodin, hlásí Polsko. Úmluva už mu nesvazuje ruce

Polsko odstoupilo od Ottawské úmluvy zakazující výrobu a používání protipěchotních min. Oznámil to premiér Donald Tusk, podle něhož bude Polsko schopné rozmístit miny na svých východních hranicích s...

20. února 2026  15:36

Lásku ke sportu chci předávat i na sítích, řekl Zabystřan na olympijském festivalu

Týden po olympiádě proležel v posteli s chřipkou. Fyzická i psychická únava z hektických týdnů jeho tělo jednoduše přemohly. Alespoň na závěr Olympijského festivalu však Jan Zabystřan, český...

20. února 2026  15:35

D8 u Prahy už po požáru kamionu opět jezdí, náklad bylo obtížné uhasit

Požár nákladního vozidla v pátek ráno přibližně na tři hodiny uzavřel dálnice D8 na 3. kilometru ve směru na Prahu. Na místě začal v odstavném pruhu hořet návěs kamionu převážející lisovaný papír v...

20. února 2026  8:19,  aktualizováno  15:31

Vládní strategie zní dobře, otázkou ale je, jak se přerodí v praxi, reaguje byznys

Vláda v pátek představila svou hospodářskou strategii. Jejím cílem je rozproudit hospodářský růst. Ekonomové i byznys jsou s plánem spokojení. Váhají ale nad tím, jak úspěšná nakonec vláda v plnění...

20. února 2026  12:20,  aktualizováno  15:11

Češi chtějí umírat doma. Mobilních hospiců je však výrazný nedostatek, říká zakladatel

Martin Šimák

Mnozí Češi by raději než v nemocnici zemřeli doma obklopeni rodinou. Na rostoucí poptávku reagují mobilní hospice. O jejich službách, úskalích, s nimiž se potýkají, a posledních chvílích člověka...

20. února 2026

Další jaderná mocnost na obzoru? Stát se jí může Saúdská Arábie díky dohodě s USA

Saúdská Arábie by mohla na základě navrhované dohody se Spojenými státy o civilním využití jaderné energie získat přístup k obohacování uranu na svém území. S odvoláním na dokumenty Kongresu i...

20. února 2026  14:59

Letiště na Floridě ponese Trumpovo jméno. Chybí jen formální podpis guvernéra

Floridští zákonodárci schválili návrh zákona na přejmenování mezinárodního letiště Palm Beach po republikánském prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. Tento krok přichází v době, kdy Trumpovo jméno již...

20. února 2026  14:27

Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry

Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...

20. února 2026  10:57,  aktualizováno  14:20

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.