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Farage rezignoval po obvinění z nepřiznání příjmů, chce znovu kandidovat

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  16:09aktualizováno  16:26
Bývalý britský europoslanec a jedna z tváří brexitu. Nigel Farage (24. února...

Bývalý britský europoslanec a jedna z tváří brexitu. Nigel Farage (24. února 2024) | foto: Profimedia.cz

Předseda britské strany Reform UK Nigel Farage hovoří na tiskové konferenci v...
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Britský politik Nigel Farage účinkuje v televizní show I'm a Celebrity... Get...
Lídr britské strany Reform UK Nigel Farage na mítinku v Newarku (19. ledna 2026)
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Šéf britské protiimigrační strany Reform UK Nigel Farage v úterý oznámil, že rezignuje na poslanecký post, ale bude usilovat o znovuzvolení v následných doplňovacích volbách. Farage oznámení učinil v projevu, kde se vyjadřoval k podezření, že neoznámil některé příjmy a tím porušil parlamentní pravidla. Politik jakékoliv provinění popřel.

„Rozhodl jsem se, že obyvatelé Clactonu by měli soudit mé činy,“ prohlásil Farage s odkazem na volební okrsek, kde ho lidé v roce 2024 do Dolní sněmovny zvolili.

Jeho rezignace znamená, že v tomto obvodu budou vyhlášeny doplňovací volby. „Budu bojovat o vítězství,“ uvedl šéf Reform UK a zmíněné doplňovací volby označil za hlasování „lidu proti establishmentu“.

Šéf Reform UK Farage po zprávě o nepřiznaných příjmech popřel porušení pravidel

Farage v současné době vyšetřuje dohledový orgán britského parlamentu kvůli tomu, zda měl oznámit dar za pět milionů liber (141 milionů Kč), který obdržel od miliardáře z oboru kryptoměn ještě před vstupem do parlamentu. Podle parlamentních pravidel musejí noví poslanci deklarovat finanční zájmy a takzvané registrovatelné benefity přijaté v předchozích 12 měsících. Osobní dary se mezi tyto dary nepočítají.

Farage už dříve uvedl, že pět milionů liber, které obdržel od britsko-thajského investora do kryptoměn Christophera Harbornea, než oznámil svou kandidaturu do parlamentu v roce 2024, byl bezpodmínečný dar nepodléhající povinnosti ho zveřejnit.

Také uvedl, že peníze byly určeny na jeho osobní bezpečnost. Existenci daru potvrdil až ve chvíli, kdy o něm v dubnu informovala média.

V úterý Farage prohlásil, že neudělal nic špatného. „V žádném případě jsem neporušil zákon. Nezneužil jsem veřejné peníze,“ řekl v projevu.

Ještě pravicovější. Farage čelí nové síle, zhrzený spojenec chce masové deportace

Opoziční zákonodárci požadují i vyšetření darů od George Cottrella. List The Times před několika dny napsal, že v roce před zvolením poskytl Farageovi bezpečnostní služby, podporu na sociálních sítích a ubytování jeho dlouholetý spojenec Cottrell, který v roce 2017 ve Spojených státech nastoupil do vězení po přiznání viny v případu bankovního podvodu. List uvedl, že Cottrell se také věnoval kryptoměnám. Mluvčí Farage o víkendu uvedl, že článek je „nepodložený a vykonstruovaný“.

Pravicová protiimigrační strana Reform UK vede v celostátních průzkumech veřejného mínění, což z Farage činí možného budoucího premiéra po volbách v roce 2029 a zvyšuje potřebu kontroly financí strany i jejího lídra. Farage byl jedním z hlavních zastánců takzvaného brexitu, kdy Británie po referendu v zemi vystoupila v roce 2020 z Evropské unie.

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