Farage rezignoval po obvinění z nepřiznání příjmů, chce znovu kandidovat

„Rozhodl jsem se, že obyvatelé Clactonu by měli soudit mé činy,“ prohlásil Farage s odkazem na volební okrsek, kde ho lidé v roce 2024 do Dolní sněmovny zvolili.
Jeho rezignace znamená, že v tomto obvodu budou vyhlášeny doplňovací volby. „Budu bojovat o vítězství,“ uvedl šéf Reform UK a zmíněné doplňovací volby označil za hlasování „lidu proti establishmentu“.
|
Šéf Reform UK Farage po zprávě o nepřiznaných příjmech popřel porušení pravidel
Farage v současné době vyšetřuje dohledový orgán britského parlamentu kvůli tomu, zda měl oznámit dar za pět milionů liber (141 milionů Kč), který obdržel od miliardáře z oboru kryptoměn ještě před vstupem do parlamentu. Podle parlamentních pravidel musejí noví poslanci deklarovat finanční zájmy a takzvané registrovatelné benefity přijaté v předchozích 12 měsících. Osobní dary se mezi tyto dary nepočítají.
Farage už dříve uvedl, že pět milionů liber, které obdržel od britsko-thajského investora do kryptoměn Christophera Harbornea, než oznámil svou kandidaturu do parlamentu v roce 2024, byl bezpodmínečný dar nepodléhající povinnosti ho zveřejnit.
Také uvedl, že peníze byly určeny na jeho osobní bezpečnost. Existenci daru potvrdil až ve chvíli, kdy o něm v dubnu informovala média.
V úterý Farage prohlásil, že neudělal nic špatného. „V žádném případě jsem neporušil zákon. Nezneužil jsem veřejné peníze,“ řekl v projevu.
|
Ještě pravicovější. Farage čelí nové síle, zhrzený spojenec chce masové deportace
Opoziční zákonodárci požadují i vyšetření darů od George Cottrella. List The Times před několika dny napsal, že v roce před zvolením poskytl Farageovi bezpečnostní služby, podporu na sociálních sítích a ubytování jeho dlouholetý spojenec Cottrell, který v roce 2017 ve Spojených státech nastoupil do vězení po přiznání viny v případu bankovního podvodu. List uvedl, že Cottrell se také věnoval kryptoměnám. Mluvčí Farage o víkendu uvedl, že článek je „nepodložený a vykonstruovaný“.
Pravicová protiimigrační strana Reform UK vede v celostátních průzkumech veřejného mínění, což z Farage činí možného budoucího premiéra po volbách v roce 2029 a zvyšuje potřebu kontroly financí strany i jejího lídra. Farage byl jedním z hlavních zastánců takzvaného brexitu, kdy Británie po referendu v zemi vystoupila v roce 2020 z Evropské unie.