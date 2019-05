Luxus možného vítěze britských eurovoleb Farage platil vyšetřovaný magnát

Podle Channel 4 utratil pojišťovací magnát 450 000 liber (13,2 milionu korun) například za pronájem Farageova domu v Londýně. Politikovi, který pobíral vysoký plat poslance evropského parlamentu, hradil také vůz Land Rover s řidičem, soukromou kancelář a osobního asistenta.

Stanice dodala, že Banks a jeho firmy organizovaly a financovaly i cesty Farage do Spojených států. Například v červenci 2016 na sjezd Republikánské strany prezidenta Donalda Trumpa. Televize se opírá o faktury, e-maily a další dokumenty.

Banks v rozhovoru s deníkem Financial Times tvrzení Channel 4 nepopřel a označil je za „většinou přesné“. Ale doplnil, že proti stanici zahájí právní kroky, protože mu vadí, že zveřejnila důvěrné finanční informace.

Banks vyjádřil názor, že někdo před měsíci neoprávněně proniknul do jeho počítačů. Channel 4 důrazně odmítla, že za údajným hackerským útokem stojí její redaktoři.

Bankse, který UKIP (Strana nezávislosti Spojeného království) v minulosti podporoval pravidelně, nyní vyšetřuje britský Národní kriminální úřad (NCA). Důvodem je podezřelý zdroj jeho daru kampani Leave.EU. Spekuluje se, že peníze mohly souviset s Ruskem a jeho snahou o oslabení Západu. Leave.EU byla Banksova a Farageova kampaň za odchod Británie z EU.



Farage zjištění Channel 4 komentovat nechtěl. Z čela UKIP odešel v červenci 2016 po svém vítězství v červnovém brexitovém referendu. Nyní vede novou protiunijní Stranu pro brexit, která by podle průzkumů veřejného mínění mohla v Británii vyhrát volby do Evropského parlamentu na konci května. Banks i Farage odmítli, že by podnikatel Stranu pro brexit financoval.



Původně se eurovolby v Británii již neměly konat, neboť země z EU plánovala vystoupit 29. března 2019. Londýn však na poslední chvíli požádal o odklad odchodu. Britští poslanci totiž opakovaně neschválili dohodu, kterou o podmínkách rozvodu vyjednala s EU vláda premiérky Theresy Mayové.

