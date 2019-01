Britské odmítnutí dohody přiblížilo chaotický brexit, upozornil Juncker

Velká Británie v EU Srpen 1961: Velká Británie podala první přihlášku pro vstup do Evropského společenství (ES). Leden 1963: Francouzský prezident Charles de Gaulle podal proti vstupu Velké Británie do ES veto. Leden 1967: Velká Británie znovu požádala o členství v ES. De Gaulle však v listopadu opět tuto žádost vetoval. Červen 1969: Prezidentské volby ve Francii vyhrál Georges Pompidou. Hned na první tiskové konferenci prohlásil, že proti vstupu Británie do ES nic nenamítá.

Leden 1972: V Bruselu byla podepsána smlouva o přijetí Velké Británie, Irska, Dánska a Norska. Leden 1973: Velká Británie se spolu s Irskem a Dánskem stala členem ES. Červen 1975: Britové se v historicky prvním referendu o odchodu z ES vyslovili pro setrvání ve společenství. Proti odchodu hlasovalo 67 % voličů. Duben 1982: Velká Británie vstoupila do války o Falklandy. ES uvalilo na Argentinu zbrojní a obchodní sankce. Červen 1984: Premiérka Margaret Thatcherová vyjednala smlouvu o tzv. britském rabatu. Spojené království získalo významnou slevu z odvodů do rozpočtu ES. Listopad 1993: Británie podepsala Maastrichtskou smlouvu a stala se jedním ze zakládajících členů Evropské unie (EU). Leden 2013: David Cameron Britům slíbil konání referenda o vystoupení z EU, pokud jeho strana zvítězí v následujících parlamentních volbách. Květen 2015: Konzervativní strana premiéra Camerona získala ve volbách většinu křesel v dolní komoře parlamentu. Únor 2016: Cameron vyhlásil konání referenda o odchodu Velké Británie z EU. Zároveň své spoluobčany vyzval, aby hlasovali pro setrvání. Květen 2016: Britové rozhodli. Pro Brexit hlasovalo 51,9 % voličů. Premiér Cameron uznal porážku a oznámil, že v nejbližších měsících rezignuje.