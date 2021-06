VIDEO: Úředníci nejsou panenky na hraní. Britský epidemiolog čelí útokům

„Jsem v šoku ze záběrů ohavného obtěžování hlavního lékaře Chrise Whittyho. Odsuzuji chování těch gaunerů. Naši tvrdě pracující služebníci veřejnosti by neměli muset čelit takovému zastrašování v ulicích a my ho nebudeme tolerovat,“ rozhořčil se na Twitteru premiér Boris Johnson.

Mluvil o nedělním incidentu z centra Londýna. Whittyho, který byl během pandemie jednou z tváří boje proti covidu-19, tam obtěžovali dva neznámí mladíci a třetí je u toho natáčel.

Na videu, kterým se už zabývá i londýnská policie a které vidělo víc než půl milionu lidí, ho objímají a křičí mu do obličeje.



Epidemiolog se snaží vykroutit a odejít, ale muži se nedají odbýt. „Jednu fotku prosím,“ říká jeden z nich. O chvíli později je slyšet ještě hlas kolemjdoucího. „Nechte toho pána na pokoji,“ domlouvá smějícím se „fanouškům“. Whitty nakonec beze slova odchází.

Jen za tento měsíc je to už podruhé, co se ocitl v podobné situaci. A za celý letošní rok ho Britové podle dostupných údajů napadli či obtěžovali už třikrát. Poprvé ho v únoru na ulici urážel mladý muž, kterého pak za neuctivé chování potrestala i jeho vlastní matka.

Nový ministr zdravotnictví Sajid Javid scénu z neděle označil za „děsivou a naprosto nepřijatelnou“. „Je to odporné chování. Christ Whitty je oddaný služebník veřejnosti, který neúnavně pracoval na tom, aby nás provedl touto krizí. Policie dělá dobře, že toto obtěžování vyšetřuje,“ míní také lídr opozičních labouristů Keir Starmer.

„I když to můžete vnímat jako nenásilné (jednání), je jasné, že se Whitty cítil strašně, nepříjemně a že se bránil. Veřejní činitelé nejsou panenky, ale lidské bytosti. Je ohromující, jak snadno se na to zapomíná,“ apeluje labouristický poslanec Jess Philips.

Politici proto přemýšlejí o způsobu, jak Whittyho a další vysoce postavené úředníky ochránit. „Jsem zděšená z toho, co se stalo Chrisovi. Policie už na tom pracuje a řešíme i s Chrisem, co můžeme udělat, abychom ho podpořili. Je to zkrátka otřesné,“ uvedla podle listu The Times ministryně vnitra Priti Patelová. O tom, zda Whitty potřebuje ochranku, však hovořit nechtěla.



Na Twitteru se také objevilo video, na kterém demonstranti křičí „vrah“ a „zrádce“, údajně před Whittyho domem: