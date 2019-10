Omezit londýnskou dopravu byla chyba, kají se ekologičtí aktivisté

Londýnská policie v souvislosti s protesty, které musela kvůli výtržnostem zakázat, zatkla přes 1760 lidí. Čtyři z nich zadržela poté, co skupina aktivistů ve východním Londýně vyšplhala na střechu vagonů metra. Lidé demonstranty stahovali dolů, házeli po nich jídlo a jednoho z nich dokonce musela před rozhněvaným davem bránit ochranka dráhy.



„Musíme se poučit z toho, co se okolo metra stalo,“ uvedla Sarah Lunnonová z politického vedení hnutí. „Očividně jsme to pokazili. Lidé odešli z práce, aby se k nám mohli přidat. Jejich zklamání a rozčarování nám dokládá, že musíme přehodnotit způsob, jakým rozhodujeme,“ dodala.

Jedním z rozhodnutí je upustit od dvoutýdenních nepokojů, které se konají dvakrát ročně. Místo toho chce hnutí dát prostor vědcům a odborníkům a tím pomoci utvářet globální debatu o změnách klimatu.

I když výstupy ekologických aktivistů vzbuzují kontroverzi, mnoho z nich stále věří, že radikální akce jsou efektivním způsobem, jak vytvářet tlak na světové vlády a přitáhnout ke globálnímu oteplování pozornost médií a veřejnosti.

„Je to pro nás velmi tenká hranice a něco, co se musíme naučit,“ uvedla Lunnonová, podle které musí hnutí do budoucna zvážit i pokojné protesty.



Kampaň za boj se změnami klimatu přitáhla v uplynulých týdnech do Londýna 30 000 aktivistů. Také 43letého Bena Atkinsona, který v pátek po lešení vyšplhal na londýnský Big Ben, kam pověsil dva transparenty.

Ekologičtí aktivisté si také lehali na silnice (video z 18.4.2019):