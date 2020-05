Nelituji toho. Johnsonův poradce Cummings neskončí kvůli porušení karantény

Manželka kontroverzního Johnsonova poradce se přitom v té době potýkala se symptomy covidu-19 a na celou rodinu se tak vztahoval téměř kategorický pokyn zůstat 14 dní v izolaci.



Samotný Cummings v pondělí své počínání před novináři obhajoval a z jeho úst nezazněla slova omluvy. Naopak řekl, že svého počínání nelituje. „Udělal jsem, co jsem považoval za správné,“ řekl poradce na tiskové konferenci, kterou prý svolal na žádost premiéra. „Myslím, že jsem se za těchto okolností vlastně choval uvážlivě,“ citovala ho agentura Reuters. Sdělil také, že svou rezignaci nenabídl a ani o tom neuvažoval

Cummings vysvětlil, že měl obavy z případného vážného onemocnění své ženy a sebe, protože v Londýně neměli nikoho, kdo by se postaral o jejich čtyřleté dítě. Nejlepší možností se mu tak jevila jízda na odlehlou chatu na farmě jeho otce, kde se mu zdálo být bezpečno. Na cestě do Durhamu prý nezastavoval. Na chatě pak Cummings onemocněl a jeho syn dokonce musel do nemocnice. Sám Cummings však na koronavirus testován nebyl.

Cummings připustil, že Johnsonovi o své cestě předem neřekl a že mu měl zavolat. Připustil, že se dopustil chyb a měl cestu vysvětlit dříve. Není prý překvapen, že se na něj mnoho lidí hněvá, ale doufá, že po jeho vysvětlení si lidé uvědomí, že byl ve složité situaci. Mnohé z tohoto hněvu je však podle něj založeno na nepravdivých informacích v médiích. BBC připomněla, že oficiální pravidla karantény uznávají, že „pokud žijete s dítětem... je nám jasné, že ne všechna tato opatření budou možná“.



Johnson předtím svého klíčového poradce podržel a stal se kvůli tomu terčem ostré kritiky od opozice i médií. „Copak si (Johnson a Cummings) myslí, že jsme hlupáci?“ ptal se ve svém editorialu i pravicový bulvár Daily Mail. „Pro dobro vlády a celé země musí pan Cummings rezignovat. Nebo jej premiér musí vyhodit,“ psal list. Podle opozice vývoj ukazuje, že pravidla karantény nejsou pro všechny stejná.



Ať už v zákulisí nebo veřejně vyjadřují výhrady i zástupci Konzervativní strany, jejíž poslanci jsou podle médií pod palbou zpráv od rozhněvaných voličů. Množí se výpovědi lidí, kteří se během posledních týdnů v těžkých rodinných situacích rozhodli držet ducha vládních nařízení, přičemž sílí obavy, že odteď už občané tak obětaví nebudou podle hesla „když může porušovat pravidla on, my můžeme taky“.

Varadkar pobouřil piknikem, Rutte nedal sbohem matce

Cummings nicméně není v Evropě jediným mužem pohybujícím se ve vysoké politice, který se kvůli omezením souvisejícím s koronavirovou pandemií dostal do potíží. Rakouský prezident Alexander Van der Bellen se omluvil poté, co jej policie přistihla v jedné vídeňské restauraci v době, kdy podnik měl mít podle pravidel pro dobu pandemie už zavřeno. Irský premiér Leo Varadkar zase čelí kritice kvůli pikniku s přáteli v dublinském parku.



V kontrastu s počínáním Cummingse je naopak chování nizozemského předsedy vlády Marka Rutteho. Protože vzorně dodržoval omezení, nemohl v pečovatelském domě navštívit svou umírající matku. Zemřela 13. května v 96 letech.