Starmer se kvůli Epsteinovi vyšetřovat nebude, rozhodl britský parlament

Autor: ,
  21:51
Britská Dolní sněmovna v úterý přesvědčivou většinou hlasovala proti tomu, aby imunitní výbor vyšetřoval, zda premiér Keir Starmer uváděl parlament v omyl prohlášeními o jmenování kontroverzního politika Petera Mandelsona velvyslancem v USA. V hlasování se pro vyšetřování vyslovilo 223 zákonodárců, proti bylo 335, oznámil předseda sněmovny Lindsay Hoyle.
Britský premiér Keir Starmer (5. února 2026) | foto: Reuters

Britská policie v noci po několika hodinách zadržování propustila na kauci...
Peter Mandelson a Jeffrey Epstein na snímku zveřejněném americkým ministerstvem...
Bývalý britský ministr obchodu a velvyslanec v USA Peter Mandelson na nově...
Peter Mandelson a Jeffrey Epstein na snímku zveřejněném americkým ministerstvem...
26 fotografií

Starmer v prosinci 2024 vybral na nejprestižnější diplomatickou pozici veterána Labouristické strany Mandelsona a poté ho v září loňského roku odvolal, když se zjistilo, že jeho vazby na zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina byly hlubší, než se myslelo. Starmer se hájí tím, že Mandelson lhal o svém vztahu s Epsteinem.

Premiér také uvedl, že úředníci před ním zatajili informace o prověřovacím procesu, které by jmenování Mandelsona mohly zabránit. Zpětně se totiž ukázalo, že Mandelson málem nezískal potřebnou bezpečnostní prověrku.

Britská policie propustila exministra Mandelsona, který figuruje v Epsteinově kauze

Kdyby výbor zahájil vyšetřování a zjistil by, že Starmer úmyslně uvedl parlament v omyl, podle pozorovatelů by to pravděpodobně znamenalo konec labouristického lídra v čele vlády.

Starmer kritizoval pokus o zahájení vyšetřování, vyvolaný vůdkyní opoziční Konzervativní strany Kemi Badenochovou, a označil jej za politický trik načasovaný tak, aby ovlivnil voliče před místními a regionálními volbami 7. května. Nařídil zákonodárcům své strany, aby se postavili proti vyšetřování, což vedlo podle agentury Reuters k drtivému odmítnutí.

Vstoupit do diskuse

Na jakou válku se chystáme? V Rozstřelu odpovídají Šedivý, Landovský a Bříza

Nejčtenější

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Ukrajinci nás nezastaví na frontě, proto se uchylují k útokům na civilní cíle, tvrdí Putin

Ruský vládce Vladimir Putin

Ukrajina zesiluje útoky na civilní cíle v Rusku, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Stalo se tak poté, co ukrajinské drony potřetí od 16. dubna způsobily rozsáhlý požár v rafinérii v ruském...

28. dubna 2026  20:23,  aktualizováno  20:44

Archeolog z Krymu unikl vydání Ukrajině. Polsko ho s Minskem vyměnilo za novináře

Aktivista polské menšiny v Bělorusku Andrej Pačobut (16. ledna 2023)

Bělorusko a Polsko si v úterý vyměnily deset vězňů, mezi nimiž je i opoziční novinář Andrzej Pačobut. Varšava výměnou propustila ruského archeologa Alexandra Buťagina, o jehož vydání neúspěšně žádal...

28. dubna 2026  20:34

Česko vysychá až alarmující rychlostí, podzemní vody je nejméně za 35 let

Sucho na území Česka se neustále prohlubuje. Mapa ukazuje dubnové srážky, které...

Duben 2026 je nejhorším měsícem, pokud jde o stav podzemních a povrchových vod od roku 1991. Informovali o tom meteorologové z Českého statistického úřadu. Může za to podle nich brzký konec zimy i...

28. dubna 2026  20:28

Zajišťovat bezpečnost není volbou pohodlnosti, ale nutností, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel navštívil české vojáky na základně v Lotyšsku. (11. března...

Prezident Petr Pavel vnímá, že najít v současné situaci v rozpočtu 20 miliard korun na obranu, je mimořádně těžký úkol. Zajišťovat bezpečnost ale není volbou nějaké pohodlnosti, ale v podstatě...

28. dubna 2026  20:06

Podpůrný fond chce od Agrofertu zpátky miliony. Kvůli střetu zájmů, zdůvodnil

Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.

Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond (PGRLF) bude kvůli střetu zájmů někdejšího majitele a současného premiéra Andreje Babiše (ANO) vymáhat po nižších desítkách firem z holdingu Agrofert...

28. dubna 2026  15:53,  aktualizováno  20:05

Policie řeší kauzu defibrilátorů jako škodu přes 150 milionů. Nesmysl, tvrdí kardiolog

Premium
ilustrační snímek

K podezření, že lékaři v Olomouci voperovali defibrilátory i pacientům s nemocným srdcem, kteří je nepotřebovali, přibylo další. Policisté se domnívají, že zdravotním pojišťovnám tak vznikla škoda...

28. dubna 2026

Zůna má čtyři adepty na nového náčelníka generálního štábu, probere je s Pavlem

Prezident Petr Pavel jmenoval novou vládu. Na snímku Jaromír Zůna (za SPD),...

Prezident Petr Pavel přijme ve středu v 17:30 na Pražském hradě ministra obrany Jaromíra Zůnu (za SPD). Tématem jednání budou aktuální záležitosti týkající se resortu a výběr nového náčelníka...

28. dubna 2026  13:40,  aktualizováno  19:45

Rozchod na magistrátu. Pražští lidovci spojili síly s Prahou sobě, mají tři místa

Kongres Prahy Sobě s volbou předsedy a představením programového směřování...

Magistrátní koalice SPOLU, společný projekt ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, se nyní otřásá. Lidovci do podzimních komunálních voleb zamíří po boku Prahy sobě a Zelených. Vývoj, o kterém se delší dobu...

28. dubna 2026  19:14

Mediální výbor vyzve Klempíře ke stažení zákona, opozice využila převahy hlasů

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Mediální výbor vyzve ministra kultury Otu Klempíře ke stažení návrhu zákona o veřejnoprávních médiích. Opoziční poslanec a šéf mediálního výboru František Talíř (KDU-ČSL) předložil bod a využil...

28. dubna 2026  16:46,  aktualizováno  19:03

Rodičovský příspěvek vzroste o desítky tisíc korun, Juchelka má hotový návrh

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka hovoří po jednání vlády. (30....

Rodičovský příspěvek by se měl od ledna příštího roku zvýšit na 400 tisíc korun pro rodiče, kteří pečují o dítě ve věku do tří let, a na 800 tisíc korun u dvojčat či vícerčat. Ministr práce a...

28. dubna 2026  15:10,  aktualizováno  18:55

ODS je už jiná, nehodil bych se tam, vysvětlil Klaus svou neúčast na oslavách

Václav Klaus

Přestože obdržel oficiální pozvání na 35. narozeniny ODS, po prostudování programu se rozhodl nedorazit. Podle jeho slov se současná podoba občanských demokratů výrazně vzdálila od ideálů, na kterých...

28. dubna 2026  18:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.