Peskov chválí evropské lídry, že chtějí dialog s Putinem. Zbytečné, míní Britové

Autor: ,
  19:22
Britský premiér Keir Starmer nemá v plánu jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. S odkazem na páteční prohlášení mluvčího britské vlády o tom informovala agentura AFP. Londýn tak nepodpořil návrhy italské premiérky Giorgie Meloniové, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a německého kancléře Friedricha Merze. Ti naznačili, že nastal čas, aby Evropa s Moskvou obnovila dialog.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií

„Premiér nemá žádný plán jednat s prezidentem Putinem. Jeho cílem je jasně podpořit Ukrajinu v dosažení spravedlivého a trvalého míru a zajistit jí co nejsilnější pozici pro další boj i budoucí mírová jednání,“ uvedl mluvčí.

Dodal, že Putin dosud neprojevil skutečnou snahu o ukončení konfliktu, který trvá od února 2022. Britská vláda podle mluvčího udržuje kontakt s Moskvou zejména prostřednictvím svého velvyslanectví.

Putin to s mírem nemyslí vážně, řekl britský premiér před virtuálním summitem

Kreml v pátek označil snahu některých evropských lídrů o obnovu dialogu za pozitivní, postoj Londýna však kritizoval. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že Británie zůstává radikální a nechce přispět k nastolení míru. „Postoj Londýna je destruktivní,“ prohlásil Peskov.

Italská premiérka Meloniová počátkem ledna prohlásila, že „nastal čas, aby Evropa začala o válce na Ukrajině jednat také s Ruskem“. Zároveň se vyslovila pro vytvoření funkce evropského zvláštního vyslance, který by Evropě umožnil hovořit jedním hlasem.

Německý kancléř Friedrich Merz ve středu uvedl, že Evropská unie musí s Ruskem nalézt dlouhodobou rovnováhu, aby mohla hledět do budoucna s větší jistotou.

Francouzský prezident Macron navrhl jednat s Putinem již v prosinci loňského roku poté, co Evropská unie schválila půjčku Ukrajině v hodnotě 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu korun).

V případě míru pomůžeme Ukrajině na souši, na moři i na nebi, zavázal se Starmer

Macron po hlasování lídrů EU uvedl, že by dialog s ruským prezidentem mohl být užitečný. „Myslím, že my Evropané a Ukrajinci máme zájem najít rámec pro odpovídající formu obnovení této diskuse,“ poznamenal francouzský prezident a dodal, že pokud k tomu Evropa nebude ochotna, bude mít informace o vyjednávání pouze zprostředkovaně.

Hlavním argumentem zastánců obnovy dialogu s Ruskem je, že o podmínkách možného příměří ve válce, kterou vede Rusko proti Ukrajině, evropští lídři dosud jednají pouze s vyslanci Spojených států a Kyjeva.

„Pokud se Evropa rozhodne účastnit probíhající fáze vyjednávání o míru tak, že bude jednat pouze s jednou ze stran (konfliktu), obávám se, že její pozitivní přínos bude nakonec omezený,“ řekla Meloniová na tiskové konferenci minulý týden.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Peskov chválí evropské lídry, že chtějí dialog s Putinem. Zbytečné, míní Britové

Koalice ochotných jednala o válce na Ukrajině. Na snímku jsou ukrajinský...

Britský premiér Keir Starmer nemá v plánu jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. S odkazem na páteční prohlášení mluvčího britské vlády o tom informovala agentura AFP. Londýn tak nepodpořil...

16. ledna 2026  19:22

Jen díky mně se na to dokázali dívat, obhajuje Macinka grimasy ve Sněmovně

Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka čelí od středy kritice kvůli svým grimasám. Ty předváděl při jednání o důvěře vládě. Při projevech opozičních poslanců se totiž sarkasticky usmíval nebo obracel...

16. ledna 2026  19:18

Zimní pohroma na Ukrajině. Nefunguje už pořádně žádná elektrárna, školy zavírají

Stan v Kyjevě, který poskytly záchranné služby obyvatelům, aby se mohli zahřát...

Ukrajina kvůli ruským útokům již nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, oznámil v pátek ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek prohlásil, že...

16. ledna 2026  18:28,  aktualizováno  19:16

Kde v Praze vraždil Straka. Poprvé kousek od domova, podruhé pár metrů od rodičů oběti

Policejní fotografie z rekonstrukce vraždy

Seriál Metoda Markovič: Straka je postavený na skutečných událostech z roku 1985. V Praze řádil sériový vrah žen, později se mu říkalo spartakiádní. První těžký zločin spáchal poblíž svého domova v...

16. ledna 2026

Vlak na Blanensku srazil a usmrtil ženu. Spěchala kolem sklopených závor

Aktualizujeme
Ilustrační snímek

V Doubravici nad Svitavou na Blanensku v pátek odpoledne vlak srazil a usmrtil ženu, která přebíhala přes přejezd. Kvůli neštěstí se zastavil provoz na koridoru mezi Brnem a Českou Třebovou....

16. ledna 2026  18:58

V kauze libereckého dopravního podniku byla podána žaloba na devět lidí a 12 firem

Liberecký dopravní podnik bude na linkách MHD testovat nový elektrický autobus.

V korupční kauze libereckého dopravního podniku podalo krajské státní zastupitelství v tomto týdnu k místnímu soudu obžalobu na devět lidí a 12 firem. Zároveň soudu v Liberci zaslalo také návrh na...

16. ledna 2026  18:52

Pohrdá prezident Sněmovnou? Ať si vezme ještě čas na rozmyšlenou, řekl Macinka

Schůze Poslanecké sněmovny. Filip Turek a Petr Macinka (Motoristé sobě). (13....

Ministr zahraničí Petr Macinka naznačil, že odpověď Hradu na sněmovní usnesení vyzývající prezidenta, aby bez odkladu jmenoval členy vlády, jsou-li mu premiérem navrženi, mohla vzniknout bez vědomí...

16. ledna 2026  18:50

Žena šla v Chomutově na procházku, najednou se před ní povaloval balík peněz

Peníze nalezené v Chomutově (16. ledna 2025)

Nečekaný nález objevila na ulici dnes žena v Chomutově. Povalovalo se před ní ve velkých bankovkách celkem 35 tisíc korun. Poctivá nálezkyně peníze odevzdala místním strážníkům.

16. ledna 2026  18:16

Uvalíme cla na země, které nepodpoří můj plán převzít Grónsko, řekl Trump

Sledujeme online
Prezident Donald Trump hovoří s republikánskými zákonodárci Sněmovny...

Americký prezident Donald Trump v pátek pohrozil uvalením cel na země, které nepodpoří jeho plán převzít Grónsko. Napsala to agentura Reuters. Šéf Bílého domu opakovaně prohlašuje, že Spojené státy...

16. ledna 2026  18:08

Složitá íránská partie. Proč Trump vyčkává s úderem a Izrael tajuplně mlčí

Premium
Americký prezident Donald Trump při projevu v izraelském Knesetu (13. října...

Americký prezident Donald Trump se podle zákulisních informací rozhodl zatím vyčkat s možnou vojenskou akcí proti Íránu. Nechce zabřednout do vleklé války a jeho poradci mu radili, že Spojené státy v...

16. ledna 2026

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Vilný stařec, reaguje Demetrashvili na Babiše. Pozvání by ale Pirátky přijaly

Katerina Demetrashvili ve volebním štábu Pirátů. (4. října 2025)

Oficiální pozvání od premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše k jednání by mladé poslankyně Pirátů, které předseda vlády ve čtvrtek lákal ve Sněmovně, přijaly. Nejostřeji na Babišovo vystupování při...

16. ledna 2026  17:28,  aktualizováno  17:56

Hrozilo, že si Darmovzala nechají. Macinka popsal jednání s Venezuelou

Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...

Spolu s českým občanem Janem Darmovzalem přepraví armádní speciál z Venezuely do Prahy dalších šest propuštěných vězňů jiných národností, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka. Půjde o šest lidí...

16. ledna 2026  17:31,  aktualizováno  17:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.