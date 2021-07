Jsou očkovaní. Přesto po Češích na londýnském letišti chtěli test

„Letěli jsme ze Stanstedu (londýnské letiště, pozn. red.) do Prahy, testy jsme neměli a museli jsme silně argumentovat, aby nás pustili jen na dokončené očkování. Poradili se a nakonec nám řekli, že máme pravdu,“ popisuje ve facebookové skupině pro cestování z Anglie do Česka Ondrej Polak, který letěl s aerolinkami Ryanair a pracovníci letiště po něm chtěli negativní testy na koronavirus.

Nejedná se o ojedinělý případ. I další Češi uvádí, že se setkali s podobnými potížemi při cestě do Česka s aerolinkami Ryanair. „Já jsem letěl ve středu. Paní na gatu mě moc nechtěla pustit jen s dokončeným očkováním bez testu. Už to vypadalo, že nepoletím, ale po dvaceti minutách telefonátu mě nakonec pustila,“ svěřil se redakci iDNES.cz Daniel Jarzabek, který taktéž letěl ze Stanstedu.

Británie je podle českých pravidel vedena jako země s velmi vysokým rizikem nákazy. Při návratu se cestující musí prokázat testy, nicméně výjimku mají ti, co jsou plně očkováni a od jejichž druhé dávky uběhlo čtrnáct dní. Ryanair na tato pravidla sám odkazuje.

Požadavky na londýnském letišti se zdají být namátkové a záleží na tom, na jakého konkrétního pracovníka pasažéři narazí. „Dnes (v pátek) jsem letěla ze Stanstedu do Brna. Očkování mám dokončené, test jsem neměla a stačil jim certifikát o očkování. Tak to mám asi štěstí, že jsem neletěla do Prahy,“ podotkla Olga Maliková.



Řada lidí též potvrzuje, že pracovníci letiště často ustoupili, když pasažéři trvali na svém.

České ministerstvo zahraničí redakci iDNES.cz sdělilo, že si je incidentů vědomo. „Podobné případy jsme zaznamenali. Cestujícím proto doporučujeme se před cestou vždy informovat o aktuálních interních pravidlech jednotlivých leteckých společností“. Ministerstvo v současné době prověřuje „konkrétní případ s leteckou společností Ryanair“.



Švédský incident

Kritice, že Ryanair požaduje přísnější omezení než cílová destinace, nečelí společnost poprvé. Část Čechů, kteří letěli do Švédska, si stěžovala, že po nich aerolinky požadovaly test, ač podle švédských opatření jako očkovaní měli volný vstup.

Společnost na svých stránkách měla, že„cizí občané starší 18 let, kterým je povoleno cestovat do Švédska, musí předložit negativní test na covid-19, provedený do 48 hodin před příjezdem“, nicméně přiložený odkaz na stránky na stránky švédské vlády píše, že místní nařízení byla přizpůsobena nařízením Evropské unie a je potřeba tedy jen potvrzení o očkování.

V odpovědi redakci iDNES.cz Ryanair připustil, že došlo k pochybení. „Ryanair plně dodržuje vládní regulace, které pravidelně aktualizuje. V tomto případě pozemní služba pražského letiště neoprávněně zabránila několika pasažérům nastoupit na palubu letadla. Agenti pozemní společnosti byli instruováni a postiženým pasažérům byla poskytnuta adekvátní pomoc,“ uvedla letecká společnost v prohlášení.

Letiště Václava Havla Praha apeluje na cestující, aby si vždy pečlivě zjišťovali aktuálně platné podmínky nejen pro destinaci, do které letí, ale i pro návrat. Důležité je také číst pokyny letecké společnosti i cestovní kanceláře.

„Pokud lidé potřebují předložit vstupní formulář nebo potvrzení o očkování, negativním testu či prodělání nemoci, měli by si vše připravit před cestou na letiště. Zároveň doporučujeme mít všechny dokumenty rovnou v anglickém jazyce a ideálně vytištěné, případně i v elektronické verzi,“ radí mluvčí letiště Kateřina Pavlíková.