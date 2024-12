Velká válka zničí naši armádu do šesti měsíců, prohlásil člen britské vlády

Britský juniorní ministr pro veterány Al Carns varoval, že pokud by se jeho země dostala do konfliktu podobného rozsahu tomu, který se odehrává na Ukrajině, britská armáda by dokázala vydržet jen šest měsíců až rok. Zdůraznil nutnost vybudování obsáhlých rezerv. Během čtrnáctileté vlády konzervativců armáda přišla o výrazný počet lidí, což labouristé silně kritizují.