Británie odloží předání Čagoských ostrovů Mauriciu. Dohodu dříve kritizoval Trump

„Stále věříme, že tato dohoda (s Mauriciem) je nejlepší způsob, jak ochránit dlouhodobou budoucnost (základny na ostrově Diego García), ale vždy jsme říkali, že budeme pokračovat, pouze pokud budeme mít podporu Spojených států,“ uvedl mluvčí britského premiéra Keira Starmera. Dodal, že jednání s USA stále pokračují.
Za daných okolností je podle AFP nepravděpodobné, že by britský parlament stihl schválit příslušný návrh zákona o navrácení soustroví ležícího v Indickém oceánu Mauriciu.
Starmerova vláda odložila dohodu o Čagoských ostrovech uprostřed zhoršujících se vztahů s Trumpem. Stalo se tak poté, co USA formálně nepotvrdily, že dohodu schvalují, přestože ji zprvu vyjádřily podporu. Trump později naléhal na Starmera, aby celou věc zrušil, připomněla BBC.
Stupidita, vyčítá Trump Britům, že se vzdali klíčových ostrovů. Tehdy to podpořil
Britští vládní úředníci podle stanice uvedli, že se dohody zcela nezříkají, ale že jim došel čas na schválení příslušného zákona legislativy předtím, než bude jednání parlamentu v nadcházejících týdnech přerušeno. Neočekává se však, že by nový návrh zákona o Čagoských ostrovech zazněl v králově projevu v polovině května.
Čagoské ostrovy se nacházejí v Indickém oceánu a Británie je ovládá od počátku 19. století. Dohoda předpokládala, že Spojené království postoupí svrchovanost nad ostrovy Mauriciu a bude platit přibližně 101 milionů liber (asi 2,8 miliardy Kč) ročně za pronájem společné britsko-americké vojenské základny na největším ostrově Diego García.
Dohoda byla dojednána loni v květnu a USA ji tehdy uvítaly, ale začátkem letošního roku ji Trump zpochybnil a označil za „akt naprosté slabosti“, poznamenala BBC. Dodala, že mnoho obyvatel ostrovů považuje dohodu za zradu a chce, aby si Británie zachovala suverenitu nad ostrovy.
