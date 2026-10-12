Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Obrat v Británii. Rusko ovlivňovalo brexit, přiznal Burnham a varoval Němce

Autor: ,
  10:39
Andy Burnham (9. října 2026)

Andy Burnham (9. října 2026) | foto: Reuters

Andy Burnham a Friedrich Merz (8. října 2026)
V Londýně se konala demonstrace za návrat Británie do EU. (20. června 2026)
Protest v Londýně před pátým výročím brexitu (29. ledna 2025)
Andy Burnham (22. září 2026)
16 fotografií
Rusko zasahovalo do referenda o odchodu Velké Británie z Evropské unie v roce 2016, uvedl premiér Andy Burnham. Podobné aktivity se podle něho odehrávají také v Německu. Je to poprvé, co britský premiér řekl, že se Rusko snažilo ovlivnit hlasování o brexitu, ačkoli varování ohledně snah Kremlu o ovlivňování britské politiky se objevují dlouho.

Labouristický ministerský předseda teď uvedl, že se na možné ruské vměšování do britského hlasování v roce 2016 ptal po svém nedávném nástupu do úřadu.

„Dostalo se mi jasné odpovědi, že ano, že bylo (ruské vměšování). Myslím, že jsme v této věci zaujali příliš pasivní postoj a dostatečně jsme neinformovali veřejnost o tom, do jaké míry se aktéři ze zahraničí snaží narušovat politický proces,“ prohlásil.

Burnham připustil návrat Británie do EU. Skvělé, pojďte, reaguje Macron a Sánchez

Burnham také řekl, že hovořil o ruském vměšování s německým kancléřem Friedrichem Merzem a že z Ruska do německé politiky pronikají dezinformace.

„Tyto věci je nyní důležité jasně zaznamenat a věřím, že to pomůže voličům v Německu a ve Francii pochopit, že část této politiky je podněcována našimi nepřáteli, konkrétně Ruskem,“ řekl britský premiér.

Podrobnosti o povaze či rozsahu aktivit Moskvy během britského referenda o odchodu z EU nesdělil, stejně jako to, koho se na vměšování ptal. Burnhamovo vyjádření představuje výrazný odklon od postoje předchozích konzervativních vlád, které trvaly na tom, že neexistují důkazy o úspěšném ruském zásahu do hlasování v referendu, podotýká deník The Guardian.

Brexit napáchal víc škody než užitku, řekl britský premiér. Chce lepší vztahy s EU

Rusko se k Burnhamově prohlášení zatím nevyjádřilo, obvykle podobná obvinění popírá.

Británie vystoupila z Evropské unie v roce 2020, tomuto kroku předcházelo referendum v zemi, které vyhlásil konzervativní premiér David Cameron.

Brexit napáchal více škody než přinesl užitku, prohlásil na konci září Burnham a přislíbil představit možnosti, které podle něj existují ve vztazích mezi ostrovním královstvím a unijní sedmadvacítkou. Později podle médií nevyloučil návrat Británie do EU jako jednu z možných variant posílení vztahu země s unií.

Vstoupit do diskuse (18 příspěvků)

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

KVÍZ: Augle, fčil, rola, pali. Jak dobře rozumíte brněnskému hantecu?

Hrad Špilberk shlížející na Brno byl založen v druhé polovině 13. století...

Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

Výsledky voleb do Senátu: Pět zvolených i nejtěsnější vyřazení. Vítězi jsou Starostové

Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.

Po sečtení všech hlasů v senátních volbách je jisté, že v prvním kole byl zvolen Jan Grulich (TOP 09). Jistotu senátorského křesla mají po dnešku také Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko),...

Komentátor MF DNES hodnotí volby. Kdo překvapil a co ukázal boj o velká města?

Přímý přenos
Petr Hlaváček a Vít Rakušan ve volebním štábu hnutí STAN během tiskové...

Obce a města už znají své vítěze v komunálních volbách. Voliči rozhodli také v prvním kole senátních voleb. Vedoucí komentátor deníku Mladá fronta DNES Miroslav Korecký v pořadu Rozstřel s...

11. října 2026  10:31,  aktualizováno  12. 10.

Tragická noční jízda na skateboardu. Muž nepřežil náraz do domu, našel ho kolemjdoucí

Muž pravděpodobně sjížděl na skateboardu po silnici od obce Miloňovice do...

Tragickou nehodu vyšetřují od pondělního rána strakoničtí dopravní policisté. Muž nezvládl noční jízdu na skateboardu a narazil do zdi domu. Kolemjdoucí ho nalezl bez známek života. Přivolaný koroner...

12. října 2026  10:59

Kapacitní krize příměstských vlaků pokračuje, někde jezdí jen jedna souprava

ilustrační snímek

Omezení kapacity vlakových spojů na příměstských linkách kolem Prahy pokračuje, situace se ale podle organizace Ropid výrazně zlepšila. I v pondělí ráno ale vyjely některé spoje v kratším řazení....

12. října 2026  9:16,  aktualizováno  10:58

Policejní manévry v Krupce. Pyrotechnik prověřuje podezřelý předmět, dva lidi evakuovali

ilustrační snímek

Kvůli podezření na výskyt nástražného výbušného systému zasahují policisté, pyrotechnici a další složky IZS v Mánesově ulici v Krupce na Teplicku. Na místě vymezili bezpečnostní perimetr a...

12. října 2026  10:14,  aktualizováno  10:55

Po rekonstrukci vozovky mělo dojít k revizi značení, říká expertka k uváznutému kamionu

Nehoda kamionu ve Vídeňské ulici, kde s vrtnou soupravou uvázl pod železničním...

Kamion, který minulý týden uvázl pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Krči, ukázal zranitelnost Prahy. Stačí jedna nehoda a v koloně stojí velká část řidičů. „Hasiči i policie ale udělali v...

12. října 2026  10:54

Voliči v Olomouckém kraji zamíchali kartami, známé tváře přeskočily i deset soupeřů

Kytarista Ondřej Polák uspěl v komunálních volbách v Šumperku.

Z dvanáctého místa na druhé, z desátého rovnou na první. Komunální volby v Olomouckém kraji ukázaly, že pořadí hlasování na kandidátních listinách nemusí být rozhodující. Někteří Na kandidátce...

12. října 2026  10:45

Švédská akademie věd oznámí nositele Nobelovy ceny za ekonomii

Nobelova medaile. (17. dubna 2015)

Švédská Královská akademie věd oznámí v pondělí před polednem nového nositele Nobelovy ceny za ekonomii. Ta nepatří mezi původní ceny určené vynálezcem dynamitu Alfredem Nobelem v jeho závěti z roku...

12. října 2026  10:43

Obrat v Británii. Rusko ovlivňovalo brexit, přiznal Burnham a varoval Němce

Andy Burnham (9. října 2026)

Rusko zasahovalo do referenda o odchodu Velké Británie z Evropské unie v roce 2016, uvedl premiér Andy Burnham. Podobné aktivity se podle něho odehrávají také v Německu. Je to poprvé, co britský...

12. října 2026  10:39

I když trpí bolestí, na pomoc musejí čekat měsíce. V Česku chybí revmatologové

ilustrační snímek

Začíná to bolestivým otokem jednoho místa, třeba prstu. Později bolesti sílí a zánět se šíří do dalších kloubů v těle. Ty se časem deformují. Dřív lidé rychle ztráceli pohyblivost a končili v...

12. října 2026  10:39

Pavel varoval před riziky umělé inteligence. V projevu vzpomněl i na Havla

Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN...

Umělá inteligence a další technologie mohou podle prezidenta Petra Pavla přinášet obrovské výhody, ale zároveň zesilovat manipulaci a dohled a vytvářet rizika, kterým lidé ještě plně nerozumí a neví,...

12. října 2026  10:33

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Dohodnuto. V Liberci utvoří koalici Starostové s Lepším Libercem a LOL+Piráty, ANO v opozici

Koalici v Liberci představili lídři SLK Lukáš Hájek (vlevo), Martina Teplá za...

Na vytvoření koalice v Liberci se domluvili vítězní Starostové pro Liberecký kraj s Lepším Libercem a LOL+Piráti. V 39členném zastupitelstvu by měli pohodlnou většinu 31 hlasů. V opozici tak asi...

12. října 2026  10:17,  aktualizováno  10:25

Komise schválila výsledky voleb, ve Sbírce zákonů vyjdou v úterý

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října...

Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních obecních voleb. Oficiální podobu získají v úterý vyhlášením ve Sbírce zákonů spolu s vyhlášením výsledků senátních voleb v pěti obvodech, kde...

12. října 2026  10:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.