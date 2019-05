Konec brexitu a Mayové. Británie čeká na někoho, kdo gordický uzel rozetne

Před rokem o půl bylo prioritou Evropské unie udržet britskou premiérku Theresu Mayovou u moci. Nyní však unijní představitelé už v soukromí přiznávají, že jim na politickém přežití Mayové už nezáleží tak jako dříve, píše agentura Bloomberg.



Na summitu v Bruselu v říjnu 2017 šéfové vlád zbylých 27 unijních států skoro hodinu hovořili o Mayové, místo toho, aby se zabývali drobnými detaily rodící se brexitové dohody.

Řada z nich vyjádřila obavy, že britskou premiérku z funkce vytlačí některý ze zastánců tvrdého brexitu, například tehdejší ministr zahraničí Boris Johnson. Ještě pár měsíců později se evropští lídři snažili znít smířlivě, a Brusel, s cílem pomoci, ohlašoval každý malý pokrok v jednáních s velkou pompou.



Nyní, vyčerpaní a frustrovaní z toho, jaký kurz brexit ve Spojeném království nabral, se unijní činitelé v soukromí svěřují, že by je politický skon Mayové už tolik netrápil. Ve čtvrtek britští konzervativní zákonodárci premiérku přinutili, aby souhlasila se sestavením harmonogramu jejího odchodu z funkce.

Příležitost pro Johnsona

Možnost, která nějaký čas budí hrůzu, tedy že se Johnson stane premiérem, nyní vypadá realisticky. Představa, že by v budoucnu museli vyjednávat s Johnsonem, ale unijní představitele, jak tvrdí, děsí, a viní mnohé v Bruselu z toho, že brexit způsobili.

Johnson už v 90. letech živil euroskeptismus svými přehnanými články o bruselské byrokracii, a jeho rozhodnutí na poslední chvíli podpořit v roce 2016 brexitovou kampaň pomohlo v referendu k vítězství zastánců odchodu Spojeného království z Evropské unie. Evropští lídři včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona otevřeně obvinili kampaň za brexit ze lhaní.

Mnozí unijní představitelé se obávají, že by se Johnson snažil znovu vyjednávat brexitovou dohodu a požadoval by po EU ústupky. To by podle nich vedlo k chaosu, nevraživosti, ještě více by to prodloužilo brexitovou nejistotu a způsobilo by to zhoršení vztahů.

Patovou situaci v britském parlamentu, který je rozdělen na ty, kteří se domnívají, že vyjednaná dohoda není dostatečným odtržením od unijních struktur, a na ty, kteří věří, že by veřejnost měla dostat možnost brexit odvolat, unijní činitelé sledují s překvapením a dávkou zoufalství. Domnívají se ale, že nemají šanci situaci ovlivnit.

Po odkladu bude následovat další odklad?

Evropská komise, která vedla jednání se Spojeným královstvím, tvrdí, že si dala od brexitu pauzu a odmítá odpovídat na dotazy na toto téma, píše Bloomberg. Unijní představitelé očekávají, že se Mayové v červnu nepodaří získat v parlamentu podporu pro její dohodu a že nový předseda vlády bude požadovat další odklad brexitu od října, kdy ten současný vyprší.

Zda na to sedmadvacítka přistoupí, zatím není jasné. V bruselských kuloárech se však proslýchá, že se k tomu vlády členských států postaví s nelibostí, ale nakonec další odklad umožní.

V průběhu loňského roku, kdy se brexitová jednání přehoupla přes jejich původně plánovanou lhůtu, lídři unijních států postupně ztratili v Mayovou důvěru. Po listopadu, kdy Mayová a EU konečně vyjednaly dohodu, se vztahy ještě zhoršily, jelikož se britské premiérce v jejím parlamentu nepodařilo získat pro dokument potřebnou podporu.

Komentovat tento britský politický horor se pro mnoho unijních činitelů stalo koníčkem, i když se jej už třeba nesnaží pochopit. Při středeční debatě v Bruselu místopředseda Evropské komise Frans Timmermans přirovnal Spojené království k populárnímu fantasy seriálu Hra o trůny, ve kterém se bojuje o moc. „Spojené království vypadá jako Hra o trůny na steroidech,“ poznamenal Timmermans.