BBC válčí s inflací a změnami. Musí škrtat, vláda nechce zvýšit poplatky

Bývalý šéf televizního zpravodajství BBC Roger Mosey v pondělí řekl rozhlasu BBC Radio 5 Live, že „vláda by se měla držet (šestileté) dohody, kterou uzavřela“ v lednu 2022 - totiž že poplatky pro BBC se zmrazí na dva roky a poté od roku 2024 porostou společně s inflací.

Mosey připustil, že inflace je pro Brity zátěží, je ale podle něj „nefér, aby byla trestána nejdůležitější britská vysílací společnost“. Podle Sunaka by však stanice měla „smýšlet realisticky“ o tom, kolik chce po lidech platit v době vysoké inflace.

BBC minulý týden oznámila, že kvůli škrtům omezí svůj zpravodajsko-investigativní pořad Newsnight - propustí až 30 zaměstnanců, kteří na něm pracují, a jeho formát se změní. Pořad bude kratší o deset minut a místo investigativních reportáží a filmů se zaměří hlavně na studiové diskuze. Škrty se dotknou i dalších pořadů a společnost očekává, že změnami ušetří 7,5 milionu liber (asi 213 milionů korun).

Server Deadline informoval, že televizní rozpočet BBC vypočítaný na 12 měsíců každého roku počínaje březnem se snížil z 1,84 miliardy liber (asi 52,3 miliard korun) na 1,75 miliardy (asi 49,8 miliard korun), z toho většinu BBC vydává na originální pořady. Koncesionářské poplatky tvoří nyní asi 66 procent příjmů stanice, vyplývá z ročního finančního plánu publikovaného v březnu.

BBC je jako zpravodajská instituce jednou z nejrespektovanějších v západních zemích. Konkrétně omezení pořadu Newsnight označil Národní svaz novinářů (NUJ) za „velkou ránu pro investigativní zpravodajství“.

Jelikož navýšení koncesionářského poplatku o 15 liber v souladu s inflací by podle Frazerové bylo příliš, ministryně podle serveru The Independent zvažuje, že k výpočtu použije zářijová data o inflaci, která činila 6,7 procenta; koncesionářský poplatek by se tak zvýšil o 10,65 liber (asi 303 korun).

Vláda by se však podle ministryně měla obecně zamyslet nad tím, jak bude BBC v budoucnu financována.

„Mediální krajina se proměňuje. Už nekonzumujeme BBC způsobem, jakým jsme to dělali v minulosti. Zvažuji rozsáhlejší změny,“ cituje BBC Frazerovou.