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Muž v Anglii hodil dítě do výběhu krokodýlů, chlapec je v kritickém stavu

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  14:21
Návštěvníci zoologické zahrady v anglickém hrabství Cambridgeshire se ve čtvrtek stali svědky šokujícího útoku. Třicetiletý muž tam hodil tříletého chlapce do výběhu s krokodýly. Dítě utrpělo vážná zranění a zůstává v nemocnici. Podezřelého policisté po incidentu zadrželi a později ho propustili na kauci. Vyšetřují ho pro pokus o vraždu.

Útok se odehrál v zoo Johnsons of Old Hurst nedaleko města Huntingdon. Policisté krátce po oznámení zadrželi pachatele, který se s chlapcem předtím neznal. Stanice BBC uvádí, že policie podezřelého v pátek propustila na kauci s tím, že byl „nezpůsobilý výslechu“. Podle bulvárního portálu Daily Mail je útočník zřejmě mentálně postižený.

Krokodýlí farma Johnson’s of Old Hurst v anglickém hrabství Cambridgeshire.
Policisté zasahují u krokodýlí farmy Johnson’s of Old Hurst v hrabství Cambridgeshire poté, co tam krokodýl vážně zranil tříletého chlapce. (18. června 2026)
Krokodýlí farma Johnson’s of Old Hurst v anglickém hrabství Cambridgeshire. (2026)
Policisté zasahují u krokodýlí farmy Johnson’s of Old Hurst v hrabství Cambridgeshire poté, co tam krokodýl vážně zranil tříletého chlapce. (18. června 2026)
5 fotografií

Záchranáři zraněné dítě ošetřili přímo v areálu zoo a následně ho převezli do nemocnice. Chlapec je podle nich v kritickém ale stabilním stavu.

Podle listu The Times do výběhu krokodýlů okamžitě skočila Tracey Johnsonová, manželka majitele zoo, která se chlapci snažila pomoci.

Neštěstí se odehrálo v tropickém pavilonu, který vedení zoo po incidentu až do odvolání uzavřelo. V pavilonu žijí krokodýli v nádržích obklopených vegetací. Návštěvníci je pozorují z vyvýšených lávek nad výběhem.

Prostor chrání kombinace zábradlí, sítí a průhledných panelů. Do krokodýlí části se navíc vstupuje přes dvojité dveře a na pohyb návštěvníků dohlížejí zaměstnanci zoo.

Policie zapojila do vyšetřování specialisty na závažnou trestnou činnost. Vyšetřovatelé nyní vyslýchají svědky a snaží se objasnit všechny okolnosti útoku. Současně poskytují podporu rodině zraněného chlapce.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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