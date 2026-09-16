Piddington má jen 350 obyvatel. Vesnice je tak malá, že nemá ani hospodu. Obyvatele proto velmi vyděsilo, když se dozvěděli, že vláda hodlá na nedaleké bývalé vojenské základně hostit 1 256 migrantů mužského pohlaví.
Vesničané na protest vůči tomuto kroku uspořádali hlasování, v němž se rozhodovali, zda symbolicky opustí Spojené království. A výsledky byly pro zřízení „Knížectví Piddington“.
Část z nich hledá v lese vzácné netopýry, aby plán zastavili z ekologických důvodů.
285 hlasů z 312 bylo pro opuštění Británie, jen 26 hodlalo zůstat, uvádí stanice BBC. Joe Marshall, člen obecní rady v Piddingtonu, uvedl, že by si vesnice mohla zvolit lídry pro své nové „knížectví“ a dokonce vytvořit průkazy totožnosti.
Na otázku, jak daleko by až mohla zajít jejich kampaň za nezávislost, Marshall odpověděl, že to závisí na tom, do jaké míry bude vláda naslouchat obyvatelům vesnice.
Místní se obávají, že nově příchozí se budou moci z tábora vzdáleného asi patnáct minut chůze od vesnice pohybovat po okolí podle libosti. Mají strach, že jejich přítomnost povede k vzrůstu kriminality a poklesu ceny nemovitostí. Někteří obyvatelé hodlají kolem svých domovů postavit zdi a ploty pro své bezpečí, stejně jako nainstalovat kamery. Část z nich hledá v lese vzácné netopýry, aby plán zastavili z ekologických důvodů.
Zvláště se proti kroku staví ženy. Některé z nich začaly trénovat sebeobranu. Více než 130 obyvatelek napsalo každé poslankyni dopis, v němž vyjadřují své znepokojení.
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„Jako ženy jistě pochopíte, jak vážným rizikům nás to vystaví. Naše bezpečnost, naše jistoty a naše svobody budou v ohrožení,“ stojí ve výzvě.
Tim McNally, předseda obecní rady v Piddingtonu, dokonce napsal dopis americkému prezidentu Donaldu Trumpovi. „Musím využít všechna dostupná opatření a všechny nástroje, které mám, abych na tuto vládu vyvinul tlak a přiměl ji buď k ústupkům, nebo k tomu, aby se k situaci postavila čelem,“ vysvětlil svůj postoj. Vesnici se už dostalo podpory od nejbohatšího muže planety Elona Muska, podnikatele blízkého Trumpovi a známého svými protiimigračními názory.
Vláda si stojí za svým
List The Wall Street Journal podotýká, že vesnice je převážně liberálního ražení a volí především Liberální demokraty, kteří jsou prouprchličtí. Podle některých by neměli problém se samotnou přítomností migrantů, vadí jim ale jejich příliš velký počet, stejně jako způsob, jakým vláda hodlá věc provést bez toho, aniž by s vesnicí nejdřív komunikovala.
„Lidé rozumí hodnotě migrace,“ uvádí šestadvacetiletý Joe Marshall, který provozuje stavebně-poradenskou firmu a do vesnice se přistěhoval nedávno. „Ale rozsah a míra, jaké jsou kladeny na takhle malou komunitu, hraničí až s nedbalostí.“
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Vládní představitelé včetně premiéra Andyho Burnhama uvedli, že obavám obyvatel vesnice rozumí. Od záměru ale nehodlají odstoupit. Argumentují tím, že je potřeba migranty umístit i na další místa, aby je nerovnoměrně neměly na starost jen určité komunity.
Vláda se snaží migranty už dále neumisťovat do hotelů, nýbrž do bývalých vojenských základen. Slibuje si od toho, že běžence odradí, aby vůbec do Británie vstupovali.