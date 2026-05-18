Vévodství Cornwall, které Williamovi každoročně přináší 560 milionů korun soukromých příjmů, čeká výrazná proměna. Rozsáhlé panství v hodnotě 31 miliard korun už nemá fungovat jen jako správce pozemků, nově se chce víc zaměřit na konkrétní pomoc regionům a místním komunitám.
Vévodství vzniklo už ve 14. století a tradičně připadá následníkovi britského trůnu. William z něj jako princ z Walesu získává příjmy, samotné panství ale nevlastní jako běžný soukromý majetek.
Vévodství (rozprostřené napříč 21 hrabstvími) spravuje rozsáhlé pozemky, farmy, lesy i nemovitosti a jeho výnosy financují veřejné i soukromé aktivity následníka trůnu.
Princ William chce v příštích letech zaměřit pozornost zejména na pět oblastí – Cornwall, ostrovy Scilly, Dartmoor, okolí města Bath a londýnský Kennington. Právě tam podle něj může panství nejvíc pomoct s krizí bydlení, podpořit místní ekonomiku i ochranu přírody.
Do výstavby dostupných domů v těchto regionech chce vévodství investovat v přepočtu asi 4,5 miliardy korun. Další pozemky by pak mohly do roku 2040 pomoct vytvořit deset až dvanáct tisíc nových domovů.
Správce vévodství Will Bax označil změny za začátek nové éry. „Vévodství nemá existovat jen proto, aby vlastnilo půdu. Především má mít pozitivní dopad na svět,“ popsal Williamovu představu. Podle něj se panství chce angažovat hlavně tam, kde dokáže skutečně něco změnit.
Vedle bydlení chce princ William posílit i ekologické projekty. Vévodství plánuje během deseti let vybudovat obnovitelné zdroje o výkonu 100 megawattů, které by mohly zásobovat až 100 tisíc domácností. Dalších 560 milionů korun má podpořit obnovu krajiny a ochranu přírody.
Proměna přichází v době, kdy vévodství čelí kritice kvůli svému hospodaření i vztahům s nájemci. Dřívější vyšetřování webu The Times ukázalo, že královské statky vybíraly milionové poplatky od charit, zdravotnických institucí, škol či armády za využívání pozemků a budov.
Bax ale tvrdí, že vévodství už pravidla upravilo. Některé organizace dnes využívají prostory zdarma a charity dostaly výhodnější podmínky.
Diskusi letos na jaře vyvolal také plán prodat deset nájemních farem na historickém panství Bradninch v Devonu. Podle Baxe nicméně vévodství nabídlo farmářům možnost odkoupit půdu za výrazně výhodnějších podmínek, než jaké běžně nabízí trh.