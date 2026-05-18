Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Princ William prodá pětinu vévodství, chce stavět domy a pomoci přírodě

Autor:
  14:32
Princ William hodlá během příštích deseti let prodat asi pětinu pozemků a nemovitostí vévodství Cornwall a peníze investovat do projektů s největším společenským a ekologickým dopadem. Následník britského trůnu chce půl miliardy liber (14 miliard korun) nasměrovat hlavně do dostupného bydlení, obnovitelných zdrojů energie a obnovy krajiny.
Princ William se účastní slavnostního otevření centra James’ Place v...

Princ William se účastní slavnostního otevření centra James’ Place v Birminghamu, které poskytuje pomoc mužům s myšlenkami na sebevraždu. (11. května 2025) | foto: Eamonn McCormack-Getty Images/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / ProfimediaProfimedia.cz

Princ William navštěvuje rodinnou farmu v Cornwallu. (5. března 2026)
Princezna Kate a princ William na banketu ve Windsoru u příležitosti návštěvy...
Princ William zdraví lidi během návštěvy rodinné farmy v Cornwallu. (5. března...
Princ William navštěvuje projekt Homewards zaměřený na prevenci bezdomovectví...
25 fotografií

Vévodství Cornwall, které Williamovi každoročně přináší 560 milionů korun soukromých příjmů, čeká výrazná proměna. Rozsáhlé panství v hodnotě 31 miliard korun už nemá fungovat jen jako správce pozemků, nově se chce víc zaměřit na konkrétní pomoc regionům a místním komunitám.

Vévodství Cornwall

Vévodství vzniklo už ve 14. století a tradičně připadá následníkovi britského trůnu. William z něj jako princ z Walesu získává příjmy, samotné panství ale nevlastní jako běžný soukromý majetek.

Vévodství (rozprostřené napříč 21 hrabstvími) spravuje rozsáhlé pozemky, farmy, lesy i nemovitosti a jeho výnosy financují veřejné i soukromé aktivity následníka trůnu.

Princ William chce v příštích letech zaměřit pozornost zejména na pět oblastí – Cornwall, ostrovy Scilly, Dartmoor, okolí města Bath a londýnský Kennington. Právě tam podle něj může panství nejvíc pomoct s krizí bydlení, podpořit místní ekonomiku i ochranu přírody.

Do výstavby dostupných domů v těchto regionech chce vévodství investovat v přepočtu asi 4,5 miliardy korun. Další pozemky by pak mohly do roku 2040 pomoct vytvořit deset až dvanáct tisíc nových domovů.

Správce vévodství Will Bax označil změny za začátek nové éry. „Vévodství nemá existovat jen proto, aby vlastnilo půdu. Především má mít pozitivní dopad na svět,“ popsal Williamovu představu. Podle něj se panství chce angažovat hlavně tam, kde dokáže skutečně něco změnit.

Vedle bydlení chce princ William posílit i ekologické projekty. Vévodství plánuje během deseti let vybudovat obnovitelné zdroje o výkonu 100 megawattů, které by mohly zásobovat až 100 tisíc domácností. Dalších 560 milionů korun má podpořit obnovu krajiny a ochranu přírody.

William a Kate oslavili patnáct let jako manželé. Začínají být v módě okoukaní?

Proměna přichází v době, kdy vévodství čelí kritice kvůli svému hospodaření i vztahům s nájemci. Dřívější vyšetřování webu The Times ukázalo, že královské statky vybíraly milionové poplatky od charit, zdravotnických institucí, škol či armády za využívání pozemků a budov.

Bax ale tvrdí, že vévodství už pravidla upravilo. Některé organizace dnes využívají prostory zdarma a charity dostaly výhodnější podmínky.

Diskusi letos na jaře vyvolal také plán prodat deset nájemních farem na historickém panství Bradninch v Devonu. Podle Baxe nicméně vévodství nabídlo farmářům možnost odkoupit půdu za výrazně výhodnějších podmínek, než jaké běžně nabízí trh.

Vstoupit do diskuse
titulek

William a Kate oslavili patnáct let jako manželé. Začínají být v módě okoukaní?

Princezna Kate a princ William na banketu ve Windsoru u příležitosti návštěvy...

VIDEO William a Catherine, princ a princezna z Walesu, oslavili patnácté výročí svatby. Za ona léta se...

Isla Phillipsová královské geny nezapře. Vypadá jako pradědeček

Princ Philip na snímku z roku 1951 a jeho pravnučka Isla Phillipsová v roce...

Pravnučka zesnulé britské královny Alžběty II. se s rodinou zúčastnila letošní velikonoční...

Princezna Kate vzala miliony fanoušků na procházku. V emocích mluví o rozjímání

Princezna Kate oslavila 44. narozeniny. (9. ledna 2026)

VIDEO Princezna z Walesu Kate oslavila v pátek 9. ledna své čtyřiačtyřicáté narozeniny. U příležitosti...

Odhalené klíny i pokecané šaty. Módní trapasy se nevyhýbají ani královnám

Mají kolem sebe armádu sloužících a svazuje je přísný protokol. Přesto se...

Mají kolem sebe armádu sloužících a svazuje je přísný protokol. Přesto se členům a členkám...

V muzeu Madame Tussauds odhalili novou sochu Kate. Pracovalo na ní 12 umělců

Nová figurína princezny Kate byla umístěna v Muzeu Madam Tussauds v Londýně...

VIDEO V londýnském muzeu Madame Tussauds byla ve středu odhalena nová vosková socha princezny Kate,...

Vánoční nákupy u Windsoru komplikuje lidem nová rezidence Williama a Kate

Princ William, princ George, princ Louis, princezna Charlotte a princezna Kate...

Pro mnoho lidí je výběr vánočního stromku jednou z nejlepších adventních tradic. Letos se však...

Usměvavá i unavená. Princezna Kate se opět ukázala na veřejnosti

Princezna Kate a vévodkyně z Edinburghu Sophie během uctění Dne válečných...

VIDEO Princezna Kate se po ukončení chemoterapií postupně vrací k pracovním povinnostem. V sobotu se...

Visingr: Kreml už nemá co ukazovat, Moskvu letos opustili i spojenci

Nejčtenější

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Mirek Topolánek, bývalý premiér ČR.

Mirek Topolánek v Rozstřelu na iDNES.cz promluvil o svém boji s rakovinou slinivky i nadačním fondu Štěstí nestačí. Bývalý premiér zároveň ostře varoval, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost....

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Trumpův „bazén“ v D.C. neúprosně modrá, nervozitu budí deadline i skvrny

Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14....

Renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. Objevují se však obavy, zda se práce stihnou do stanoveného termínu 22. května a jak bude výsledný „bazén“ vypadat. Nátěr na...

Řehku v čele armády vystřídá jeho zástupce Hlaváč. Zůna pro něj nehlasoval

Generálporučík Miroslav Hlaváč

Novým šéfem armády se má stát dosavadní zástupce náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč, v pondělí to schválila vláda. Ve funkci by vystřídal Karla Řehku, který byl ve funkci od roku 2022, letos...

18. května 2026  14:42

Vidět Zemi jako astronaut. Avatar Aleše Svobody provází děti vesmírným letem

V Brně odstartovala vesmírná vzdělávací roadshow SpaceBuzz Tour 2026. (18....

Co kdyby se děti o vesmíru neučily v lavicích, ale přímo v raketě a zažívaly to, co astronauti na oběžné dráze? Taková myšlenka dala vzniknout vesmírnému vzdělávacímu programu, který v pondělí...

18. května 2026  14:37

Princ William prodá pětinu vévodství, chce stavět domy a pomoci přírodě

Princ William se účastní slavnostního otevření centra James’ Place v...

Princ William hodlá během příštích deseti let prodat asi pětinu pozemků a nemovitostí vévodství Cornwall a peníze investovat do projektů s největším společenským a ekologickým dopadem. Následník...

18. května 2026  14:32

Vláda schválila nárůst rodičovské na 400 tisíc korun

Přímý přenos
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18....

Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku z 350 tisíc na 400 tisíc korun. Na dvojčata a vícerčata se příspěvek zvýší o sto tisíc korun. Normu nyní dostane k projednání Sněmovna. Vláda na svém...

18. května 2026  8:39,  aktualizováno  14:31

Ukrajinka do Česka jezdila jen pro razítko, na dávkách vydělala tři čtvrtě milionu

Ilustrační snímek

Devětadvacetiletá Ukrajinka připravila český stát o téměř tři čtvrtě milionu korun. Za rok a půl je neoprávněně čerpala ve formě dávek pro válečné uprchlíky. V Česku přitom žena trvale nežila. Vždy...

18. května 2026  14:19

Na Maledivách našli těla čtyř Italů, kteří zahynuli v podvodní jeskyni

Monica Montefalconeová, která zemřela při potápění na Maledivách

Potápěči v pondělí našli těla čtyř Italů, kteří ve čtvrtek zemřeli při potápění v podvodní jeskyni na Maledivách. Maledivská armáda, které pátrací akci organizuje, plánuje těla vyzvednout v příštích...

18. května 2026  14:16

Sbírka na letenku pro prezidenta je falešná. Ministerstvo nepoznalo e-mail

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou po příletu do Santiaga de Chile. Pavel v...

Internetová sbírka na letenku pro prezidenta Petra Pavla do Ankary na summit NATO, kam ho premiér Andrej Babiš nechce vzít, je falešná. To, že se sbírka koná, přitom potvrdili úředníci Ministerstva...

18. května 2026  14:09

Už žádné obíhání doktorů. Ženy nebudou nově potřebovat žádanku na mamograf

Ilustrační fotografie

Od července nebudou ženy pro preventivní screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku od gynekologa či praktického lékaře. Na mamograf bude možné se objednat přímo, informovala Všeobecná...

18. května 2026  14:05

Našel se Deník cesty do pravěku. Na vznik knihy přispívají fanoušci filmu

Premium
Z knihy Deník cesty do pravěku

Potřebují milion korun, více než čtvrtinu částky jim fanoušci poslali už za několik dní. Knižní Deník cesty do pravěku, jenž oživuje slavné filmové dobrodružství a za nímž stojí i Muzeum Karla...

18. května 2026

Feri si vyslechne rozsudek. Žalobkyně pro něj navrhuje další rok vězení

Exposlanec TOP 09 Dominik Feri, který je obžalovaný z dalšího znásilnění, u...

Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri je znovu u soudu kvůli obžalobě z dalšího znásilnění. K tomu údajně došlo v roce 2015, kdy si podle tvrzení dívky během souhlasného styku sundal kondom. Podle něj...

18. května 2026,  aktualizováno  13:53

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Slovenské úřady uznaly chybu. Odpustí prodejci langošů pokutu za chybějící diakritiku

Malá provozovna ve městě Kvetoslav na Slovenku dostala pokutu 1 500 eur (37 500...

Slovenská finanční správa vyhoví odvolání prodejce langošů, jemuž za chybějící diakritiku na účtence uložila pokutu 1500 eur (asi 36 500 Kč), uvedl prezident FS Jozef Kiss. Zdůvodnil to procesním...

18. května 2026  13:52

Nebezpečný hazard ve Vršovicích, teenageři lezli po jeřábu desítky metrů nad zemí

ilustrační snímek

Tři teenageři v neděli večer vylezli na stavební jeřáb v pražských Vršovicích a pohybovali se ve výšce několika desítek metrů. Dva z hříšníků pak nadýchali přes jedno promile alkoholu.

18. května 2026  13:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.