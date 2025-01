Královně Alžbětě tajili, že její poradce byl sovětský agent, ukazují dokumenty

14:39

Britské královně Alžbětě II. její spolupracovníci záměrně neřekli, že jeden z jejích poradců – historik umění Anthony Blunt – byl sovětským agentem. Dozvěděla se to až devět let poté, co se přiznal tajné službě MI5. Lidé v královnině okolí nechtěli panovnici přidělávat zbytečné starosti, vychází z dokumentů, které v úterý zveřejnil britský Národní archiv.