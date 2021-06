Usvědčený vrah usiluje v Británii o azyl. V Albánii se bojí krevní msty

Nelegální migrant z Albánie usiluje o azyl ve Velké BritániI. A to i přesto, že je usvědčený vrah, který zabil svou manželku. Bojí se, že pokud by se vrátil do své vlasti, stal by se obětí tradiční „krevní msty“. Britským úřadům se nedaří ho vyhostit.