Tisíce Afghánců se do Británie dostaly díky tajnému programu, zveřejnil Londýn

Autor: iDNES.cz , ČTK

20:33

Tisíce Afghánců, včetně mnoha, kteří pracovali pro britské jednotky, získaly po úniku dat azyl v Británii v rámci tajného vládního programu. Kvůli zveřejnění jejich osobních údajů panovaly obavy, že by se Afghánci mohli stát terčem útoku radikálního hnutí Tálibán. Odhalila to britská vláda, která měla až do úterý soudní zákaz o celé věci informovat.