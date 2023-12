Nejhorší Vánoce od války. Před padesáti lety si Británie sáhla na dno

Británie na začátku sedmdesátých připomínala pacienta na kapačkách. Koloniální impérium bylo to tam, pověst velmoci se rozplynula během suezské krize, Severní Irsko bylo v plamenech a poddaní Alžběty II. se jen závistivě koukali přes La Manche, jak Francie a Německo prožívají svůj ekonomický zázrak. V lednu 1973 se Britové sice konečně protlačili do Evropských společenství, ale členství mělo efekt až mnohem později.

Aby toho nebylo málo, angličtí fotbalisté se nekvalifikovali na mistrovství světa a do kin naskočil postapokalyptický úlet Zardoz, ve kterém se Sean Connery v červených slipech proháněl světem po ekonomické kolapsu a bojoval proti zdegenerovaným elitám ovládajícím tajemství nesmrtelnosti.

Na konci roku 1973 ovšem řada Britů ani nemusela chodit do kina, aby si připadala jako v pomatené dystopii. Arabské státy kartelu OPEC zečtyřnásobily ceny ropy, čímž na Západě odstartovaly inflaci a hospodářskou recesi. Na ostrovech se k tomu navíc přidala hluboká energetická krize způsobená bojem vlády s militantními hornickými odbory.

Většina britské elektřiny se tehdy produkovala v tepelných elektrárnách. Jenže když se konzervativní vláda Edwarda Heatha ve snaze omezit nejvyšší inflaci od roku 1919 pokusila zastropovat platy ve státním sektoru, více než dvě stě tisíc horníků se vzbouřilo a odmítlo dělat přesčasy. To před zimou znamenalo, že uhlí pro elektrárny bude o polovinu méně.

Heath ve snaze omezit spotřebu uhlí přišel s radikálními opatřeními. Na silvestra 1973 vstoupil v platnost takzvaný třídenní týden, během nějž mohly soukromé firmy spotřebovávat elektřinu jen tři dny v týdnu za sebou. Nemocnice, supermarkety nebo tiskárny měly výjimku.

Prodavači tak zákazníky v obchodech obsluhovali s čelovkou a v hospodách se sedělo při svíčkách. BBC končila vysílání v půl jedenácté a vláda Britům doporučila, aby si topili jen v jednom pokoji a pro jistotu moc nesvítili. Neony na Piccadilly Circus zhasly a ani vánoční stromek na Trafalgar Square se na Štědrý večer nerozsvítil.

„Jako ministerský předseda k vám chci promluvit jasně a zřetelně o obrovské krizi, které naše země čelí. Musíme prozatím zapomenout na některé naděje a cíle v oblasti našich životních standardů. Čekají nás nejtěžší Vánoce od konce války,“ promluvil k národu v polovině prosince Heath.

Tři týdny po Novém roce bylo ještě hůř. Hornické odbory odmítly vládní kompromis o navýšení platů a odhlasovaly stávku. To už Heathova vláda neustála a vyhlásila předčasné volby. Šla do nich pod heslem „Kdo vlastně vládne Británii?“ a doufala, že Britové se shodnou na tom, že odbory by to být neměly.

Volby ale dopadly patem a mírným výkyvem doleva a když Heath prohrál s Haroldem Wilsonem následující říjnové volby, odešel z čela Konzervativní strany. Nahradila ho Margaret Thatcherová, která o deset let později už jako ministerská předsedkyně sílu odborů dokázala zlomit: nejdřív si nasyslila šestiměsíční zásoby uhlí a pak na obranu stávkokazů poslala policii. Mezitím si Británie musela projít mnoha dalšími nepříjemnostmi, mimo jiné takzvanou zimou nespokojenosti 1978-79.

Dnes je většina uhelných dolů v Británii zavřená a kdysi čtyřsettisícová organizace National Union of Mineworkers má posledních osm desítek členů. Půl století staré vzpomínky na Vánoce při svíčkách však dodnes slouží jako strašidelná připomínka doby, kdy si Velká Británie sáhla na dno.