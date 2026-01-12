Brit zkoušel doplout na ostrov na matraci, záchranáři ho z vody vytáhli promrzlého

Brit plánoval překonat záliv Firth of Forth poblíž Edinburghu a v neděli ráno vyrazil za přílivu na cestu mělkými vodami, které za odlivu opadají. K ostrovu se tak dá dojít. Po zhruba 80 minutách promrzlý zavolal na tísňovou linku a na pomoc mu vyrazili záchranáři.
Muže, který neměl záchrannou vestu ani jinou výbavu na moře, vytáhli, zabalili do přikrývek a na břehu předali zdravotníkům. Podle záchranářů měl muž štěstí, že výpravu přežil.
„Tento incident dokazuje, že nafukovací hračky a matrace jsou určeny pro bazény, a nikoli do moře, kde je vítr může rychle odfouknout od břehu,“ řekl stanici BBC Stewart Atkinson z britské královské asociace vodních záchranářů (RNLI).