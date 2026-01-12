Brit zkoušel doplout na ostrov na matraci, záchranáři ho z vody vytáhli promrzlého

Autor: ,
  22:12
Britští námořní záchranáři museli vytahovat z chladných vod u skotského pobřeží muže, který se rozhodl doplout na nafukovací matraci na ostrov Cramond vzdálený 1,6 kilometru. Muž v běžném oblečení spadl do vody o teplotě sedm stupňů Celsia, odkud se mu sice podařilo dostat zpět na matraci, avšak začal jej unášet proud a vítr, a proto si zavolal pomoc.
Fotogalerie2

Ostrov Cramond ve Skotsku během přílivu (13. 8. 2015) | foto: Karol Kozlowski Premium RM Collection / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Brit plánoval překonat záliv Firth of Forth poblíž Edinburghu a v neděli ráno vyrazil za přílivu na cestu mělkými vodami, které za odlivu opadají. K ostrovu se tak dá dojít. Po zhruba 80 minutách promrzlý zavolal na tísňovou linku a na pomoc mu vyrazili záchranáři.

Muže, který neměl záchrannou vestu ani jinou výbavu na moře, vytáhli, zabalili do přikrývek a na břehu předali zdravotníkům. Podle záchranářů měl muž štěstí, že výpravu přežil.

Muž přežil v převrácené lodi díky vzduchové kapse, záchrana trvala 16 hodin

„Tento incident dokazuje, že nafukovací hračky a matrace jsou určeny pro bazény, a nikoli do moře, kde je vítr může rychle odfouknout od břehu,“ řekl stanici BBC Stewart Atkinson z britské královské asociace vodních záchranářů (RNLI).

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Brit zkoušel doplout na ostrov na matraci, záchranáři ho z vody vytáhli promrzlého

Ostrov Cramond ve Skotsku během přílivu (13. 8. 2015)

Britští námořní záchranáři museli vytahovat z chladných vod u skotského pobřeží muže, který se rozhodl doplout na nafukovací matraci na ostrov Cramond vzdálený 1,6 kilometru. Muž v běžném oblečení...

12. ledna 2026  22:12

„Donroeova doktrína“ posiluje čínskou vizi rozdělení moci, Venezuelu může obětovat

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching zahájili...

Monroeova doktrína se vrací do centra světové politiky. USA dávají jasně najevo, že chtějí rozhodovat ve své hemisféře, a tím posouvají mezinárodní debatu k otevřenému uznání regionální moci. Tento...

12. ledna 2026  21:20

Stačila ruská zkušenost? Čínské tankery jedoucí pro venezuelskou ropu se otočily

Ropný tanker zakotvený v jezeře Maracaibo v západní Venezuele. (20. prosince...

Dva čínské tankery, které obvykle převážejí venezuelskou ropu, změnily v Atlantském oceánu kurz a vrací se do Asie. Změna trasy zřejmě souvisí s vyhlášenou americkou blokádou a novým systémem prodeje...

12. ledna 2026  21:19

Zlom v tripartitě: kompromis o platech na obzoru, spor o důchody v 65 letech trvá

Briefing Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Na snímku vlevo...

Jednání tripartity přineslo posun v otázce platů, odbory by výměnou za vyšší částku akceptovaly růst až od dubna. Rozpor však trvá u důchodů. Ministr Juchelka potvrdil, že konečné rozhodnutí padne...

12. ledna 2026  16:14,  aktualizováno  21:07

Zákazník Pentagon. Údery na Venezuelu provázel velký nárůst objednávek pizz

ilustrační snímek

V noci, kdy Spojené státy vpadly do Venezuely, zaznamenaly restaurace prodávající pizzu v okolí amerického ministerstva obrany nezvykle vysokou poptávku. Nárůst v počtech objednávek se nakonec...

12. ledna 2026  20:40

Letní prázdniny 2026 budou kratší než loni. Kdy přesně začínají a kdy končí

ilustrační snímek

Školáci si o letošních letních prázdninách užijí o pár dní volna méně než loni. Naposledy totiž půjdou do školy ještě v úterý 30. června. A do lavic se vrátí hned 1. září, které připadá na úterý.

12. ledna 2026  20:25

Rusko překonalo trapný milník. Tažení na Ukrajině už trvá déle než válka s Hitlerem

Premium
Jevgenij Chalděj: Rudoarmějci vztyčují sovětský prapor nad Reichstagem (1....

Rusko ve svém tažení na Ukrajině překročilo důležitou psychologickou hranici. Délka takzvané speciální vojenské operace překonala Velkou vlasteneckou válku, tedy konflikt Sovětského svazu s...

12. ledna 2026

Zachovejte nezávislost ČT a ČRo. Do boje o média se vložily mezinárodní organizace

ilustrační snímek

Několik mezinárodních tiskových organizací vyzvalo v dopise českou vládu, aby zachovala nezávislost veřejnoprávních médií. Za rizikové v tomto ohledu považují nahrazení koncesionářských poplatků...

12. ledna 2026  19:54

Přiveze mu nobelovku? Trump přijme Machadovou, která ji chce s ním sdílet

Demonstranti v Chile s obrazem vůdkyně venezuelské opozice Maríi Coriny...

Americký prezident Donald Trump se ve čtvrtek setká s venezuelskou opoziční političkou a nositelkou Nobelovy ceny za mír Maríou Corinou Machadovou. Stane se tak poté, co americké síly 3. ledna unesly...

12. ledna 2026  19:52

Na náledí a ledovce funguje zaručený trik s bramborou. Znali ho už v minulém století

Raná brambora je menší a má tenčí slupku, než ta zralá.

Náledí dnes pokryje Česko, hrozí kolaps dopravy a kdo se chystá ven, bojí se uklouznutí a zlomenin. Trh nabízí nespočet protiskluzových doplňků, ale existuje i jednoduchá, levná a překvapivě účinná...

12. ledna 2026  18:58

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Otevřeme se mladým, říká nový jihočeský předseda ODS Borovka. Nahradil Kubu

Jiří Borovka podniká a je krajským zastupitelem zastupitelem města České...

Občanskou demokratickou stranu (ODS) na jihu Čech povede krajský a budějovický zastupitel Jiří Borovka. Rozhodli o tom delegáti v tajné volbě na pondělním krajském sněmu. Dosud stál v čele krajské...

12. ledna 2026  18:41

Ethan Hawke pochopil, jak je jeho dcera slavná, když ho fanoušek poslal do háje

Herec Ethan Hawke a jeho dcera Maya

Herečka Maya Hawke se v nedávném videu na sociálních sítích podělila o moment, kdy si naplno uvědomila, že seriál Stranger Things z ní udělal skutečnou hvězdu. A překvapivě se tak nestalo na červeném...

12. ledna 2026  18:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.