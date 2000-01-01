náhledy
V britském Bristolu v pátek odstartoval největší festival horkovzdušných balónů v Evropě. Bristol International Balloon Fiesta se koná už od roku 1979 a při letošním 48. ročníku má nad Ashton Court Estate vzlétnout více než sto balónů nejrůznějších tvarů a velikostí.
Autor: Profimedia.cz
Festival potrvá od pátku 7. do neděle 9. srpna. Vedle hromadných vzletů bude součástí programu také večerní světelná show.
Autor: Profimedia.cz
První ročník se konal v září 1979 a zúčastnilo se ho pouhých 27 balónů. O rok později už akce přilákala více než 50 tisíc návštěvníků.
Autor: Profimedia.cz
Festival každoročně přiláká více než 300 tisíc lidí, kteří do Bristolu míří z celého světa.
Autor: Profimedia.cz
Do akce se zapojila také malířka Emily Powellová, která během letu zachycovala atmosféru dění.
Autor: Profimedia.cz
Vstup na festival je zdarma. Akce funguje na neziskovém principu a financují ji především sponzoři a partneři.
Autor: Profimedia.cz
Na pořádání se významně podílejí také dobrovolníci. V roce 2025 věnovali přípravě a průběhu akce přibližně 11 tisíc hodin práce.
Autor: Profimedia.cz
První let horkovzdušným balónem se uskutečnil v listopadu 1783 v Paříži. Balón zkonstruovali francouzští bratři Joseph-Michel a Jacques-Étienne Montgolfierové.
Autor: Profimedia.cz
Balón nemá klasické řízení směru. Pilot ovládá stoupání a klesání a využívá proudění vzduchu v různých výškách, kterým může ovlivnit směr letu.
Autor: Profimedia.cz
Horkovzdušný balón stoupá díky vzduchu, který uvnitř obalu zahřívají propanové hořáky. Ohřátý vzduch má menší hustotu než okolní vzduch, díky čemuž balón získává potřebný vztlak.
Autor: Profimedia.cz
Místo přistání nelze určit s takovou přesností jako u letadla. Závisí na směru a rychlosti větru.
Autor: Profimedia.cz
Lety se nejčastěji konají brzy ráno nebo před západem slunce, kdy bývají povětrnostní podmínky stabilnější a vítr slabší.
Autor: Profimedia.cz
V Česku v roce 2026 za běžný let horkovzdušným balónem zaplatíte zhruba tři až čtyři tisíce korun za osobu.
Autor: Profimedia.cz
Festival vyvrcholí večerní světelnou show, při níž se balóny po setmění rozsvěcují do rytmu hudby.
Autor: Profimedia.cz