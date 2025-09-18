Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Macronovou i francouzského prezidenta tvrzení Owensové velmi zneklidnilo, řekl právník prezidentského páru Tom Clare v podcastu stanice BBC Fame Under Fire. „Nechci naznačovat, že ho to nějak vyvedlo z míry. Ale jako kohokoliv, kdo balancuje kariéru a rodinný život, když se vaše rodina stane terčem útoku, vás to zasáhne. A on vůči tomu není imunní jen proto, že je prezidentem země,“ prohlásil Clare o Macronovi.
Influencerka tvrdila, že Macronová byla muž. Prezidentský pár ji žaluje
U amerického soudu budou představeny odborné vědecké důkazy, uvedl Clare, ačkoliv nechtěl prozradit jejich přesnou podobu. Macronovi jsou podle právníka připraveni zcela prokázat, že nařčení vůči první dámě Francie jsou nepravdivá. Podle Clarea se Macronová bude muset tomuto procesu podrobit velmi veřejně. „Ale je ochotná to udělat. Je pevně odhodlaná udělat vše pro to, aby se věci uvedly na pravou míru,“ řekl právník.
Na otázku, zda manželé předloží fotografie Macronové v těhotenství a při výchově dětí, Clare odpověděl, že takové fotografie existují a že budou předloženy u soudu v souladu s pravidly a normami. Macronová má tři děti z prvního manželství.
Upřímně tomu věřily. Soud osvobodil ženy, které tvrdily, že Macronová bývala muž
Owensová, jejíž profil na sociální síti X má více než sedm milionů sledujících, pomluvu o Macronové několikrát opakovala a letos na stejné téma vydala sérii videí s názvem Becoming Brigitte (česky Stát se Brigitte). V březnu 2024 uvedla, že by vsadila celou svou kariéru na to, že Macronová je ve skutečnosti muž.
Owensová v minulosti působila jako komentátorka pro americký konzervativní server Daily Wire založený dalším známým konzervativním influencerem Benem Shapirem. Rovněž pracovala pro Turning Point USA, největší konzervativní mládežnickou organizaci v zemi, k jejímž spoluzakladatelům patřil konzervativní aktivista Charlie Kirk, který se minulý týden stal obětí atentátu.