Čtyři aktivistky radikálního kolektivu, který bojuje proti sexuálnímu násilí, vystoupily během představení v maskách s podobiznou komika a skandovaly: „Abittan je násilník!“
Den po tomto incidentu se první dáma Francie vydala na Abittanovo pařížské představení v doprovodu své dcery. Na videu zveřejněném v pondělí na webových stránkách týdeníku Public je zřetelné, jak Macronová před představením v zákulisí vyjadřuje herci svou podporu.
„Mám strach,“ říká jí Abittan. „Jestli tam budou nějaké pitomé mrchy, vyhodíme je ven,“ odpověděla mu Macronová se smíchem. „Hlavně maskované bandity,“ dodala.
Organizace #NousToutes následně sdílela video na svém instagramovém účtu spolu s textem na podporu své sobotní protestní akce.
„Jsme hluboce šokováni a pobouřeni. Použitá slova vypovídají hodně o jejím světonázoru a jako politické poselství je extrémně šokující,“ řekla organizace pro agenturu AFP.
Hackeři změnili jméno Macronové v daňových záznamech na mužské Jean-Michel
Na konci roku 2021 byl Abittan obviněn mladou ženou, se kterou se několik týdnů scházel, ze znásilnění. Po tříletém vyšetřování bylo řízení v lednu odvolacím soudem zastaveno, ale komikův návrat na jeviště je od té doby zpochybňován právě feministkami, jež pravidelně protestují v okolí sálů, kde vystupuje.
Agentura AFP následně kontaktovala zdroj blízký Macronové. Podle jeho vyjádření měla být tato výměna názorů vnímána pouze jako kritika těch, kteří k přerušení vystoupení použili takto radikálních metod. „Brigitte Macronová tyto radikální metody důrazně odsuzuje,“ dodal tentýž zdroj.