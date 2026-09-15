Rovnováhu Putin ztratil poté, co jej indický premiér Nárendra Módí vzal za ruku. Snažil se totiž dostat přítomné státníky blíže k sobě, aby se na onu „rodinnou fotku“ všichni vešli. Po zmatcích na začátku ruský vládce skončil mezi Módím a egyptským prezidentem Abdalem Fattáhem Sísím.
Kromě nich se na stupínku seřadili i prezident JAR Ramaphosa, čínský prezident Si Ťin-pching, íránský prezident Masúd Pezeškján, prezident Kazachstánu Kasym-Žomart Tokajev a prezident Indonésie Prabowo Subianto.
Skupina BRICS vznikla v roce 2009 s cílem postavit se světovému uspořádání, v němž hrají hlavní roli Spojené státy a jejich západní spojenci. V současnosti její členové představují přes 40 procent světové populace a čtvrtinu globální ekonomiky. Patří do ní Brazílie, Čína, Egypt, Etiopie, Indie, Indonésie, Írán, Rusko, Saúdská Arábie, Jihoafrická republika a Spojené arabské emiráty.
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Rusko a Indie posílí vztahy i obchod. Módí a Putin jednali také o obraně či energetice
Summit v Dillí se konal v době geopolitického napětí vyvolaného americko-izraelskou válkou proti Íránu a ruskou invazí na Ukrajinu. Oba konflikty narušily globální trh s energiemi, obchod i dopravu. Módí se Si Ťin-pchingem podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova během summitu nabídli své služby při urovnání konfliktu s Ukrajinou. Ruský prezident to prý uvítal.