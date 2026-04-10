Letošní březen byl čtvrtým nejteplejším za dobu měření, uvedl Copernicus

  6:37
Letošní březen byl podle meteorologické služby EU Copernicus čtvrtým nejteplejším v historii měření. Průměrná teplota dosáhla 13,94 stupně Celsia, tedy více než o půl stupně více, než je průměr mezi roky 1991 a 2020. Teplejší březen přitom přišel po mnohem chladnějším a mimořádně vlhkém únoru s rozsáhlými záplavami. Letošní únor byl podle meteorologické služby dokonce třetím nejchladnějším za posledních 14 let.
ilustrační snímek | foto: Petr Lundák, MF DNES

Březen přinesl extrémní horko a sucha v určitých částech světa, včetně bezprecedentní brzké vlny veder v některých oblastech Spojených států a Mexika. V Arktidě byla jak roční maximální rozloha mořského ledu, tak i průměr za měsíc březen nejnižší v historii měření.

„Data za březen vyprávějí znepokojivý příběh: teplota o 1,48 stupně Celsia vyšší než v předindustriálním období. Nejnižší březnová rozloha arktického mořského ledu v historii a teploty mořské hladiny se opět blíží historickým maximům,“ okomentoval výsledky měření Carlo Buontempo, ředitel programu Copernicus pro změnu klimatu. „Každé z těchto čísel je samo o sobě pozoruhodné a dohromady vykreslují obraz klimatického systému pod trvalým a zrychlujícím se tlakem,“ dodal.

Počasí bylo jako v dubnu. V Česku ve středu opět padaly teplotní rekordy

Planeta se dlouhodobě otepluje za přispění lidské činnosti, přičemž poslední tři roky se řadí podle měření mezi nejteplejší. Nejteplejším byl rok 2024, rok 2023 byl druhým a rok 2025 třetím nejteplejším.

Průměrná roční globální teplota v roce 2025 byla o 1,47 stupně Celsia vyšší než v předindustriálním období. Srovnání s dobou před průmyslovou revolucí klimatologové používají k dokreslení globálního oteplování.

Program Copernicus je součástí vesmírného programu Evropské unie, který je financován z prostředků EU. Zveřejněná data obyvatelům EU poskytují aktuální informace týkající se planety Země a jejího životního prostředí.

Počasí v březnu bude nadprůměrné. Meteorologové zveřejnili první prognózu

Program koordinuje a řídí Evropská komise (EK) a je realizován ve spolupráci s členskými státy, Evropskou kosmickou agenturou (ESA), Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT), Evropským střediskem pro střednědobou předpověď počasí (ECMWF) a dalšími agenturami EU.

