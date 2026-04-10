Březen přinesl extrémní horko a sucha v určitých částech světa, včetně bezprecedentní brzké vlny veder v některých oblastech Spojených států a Mexika. V Arktidě byla jak roční maximální rozloha mořského ledu, tak i průměr za měsíc březen nejnižší v historii měření.
„Data za březen vyprávějí znepokojivý příběh: teplota o 1,48 stupně Celsia vyšší než v předindustriálním období. Nejnižší březnová rozloha arktického mořského ledu v historii a teploty mořské hladiny se opět blíží historickým maximům,“ okomentoval výsledky měření Carlo Buontempo, ředitel programu Copernicus pro změnu klimatu. „Každé z těchto čísel je samo o sobě pozoruhodné a dohromady vykreslují obraz klimatického systému pod trvalým a zrychlujícím se tlakem,“ dodal.
Planeta se dlouhodobě otepluje za přispění lidské činnosti, přičemž poslední tři roky se řadí podle měření mezi nejteplejší. Nejteplejším byl rok 2024, rok 2023 byl druhým a rok 2025 třetím nejteplejším.
Průměrná roční globální teplota v roce 2025 byla o 1,47 stupně Celsia vyšší než v předindustriálním období. Srovnání s dobou před průmyslovou revolucí klimatologové používají k dokreslení globálního oteplování.
Program Copernicus je součástí vesmírného programu Evropské unie, který je financován z prostředků EU. Zveřejněná data obyvatelům EU poskytují aktuální informace týkající se planety Země a jejího životního prostředí.
Program koordinuje a řídí Evropská komise (EK) a je realizován ve spolupráci s členskými státy, Evropskou kosmickou agenturou (ESA), Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT), Evropským střediskem pro střednědobou předpověď počasí (ECMWF) a dalšími agenturami EU.