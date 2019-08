Brexit bez dohody může ohrozit bezpečnost státu, obává se britská policie

Policejní šéf pro boj proti terorismu Neil Basu upozornil, že při variantě brexitu bez dohody by britská policie ztratila přístup do schengenské informační databáze. V té jsou například jména cestujících v letecké přepravě a britská policie by nemohla používat ani evropské zatykače.



„Vzniklo by bezprostřední nebezpečí, že by do této země mohli vstupovat pachatelé závažných trestných činů a my bychom o tom nevěděli,“ řekl představitel Scotland Yardu. „Měli bychom hluboké obavy. Naše bezpečnost by tím byla ohrožena způsobem, jehož rozsah nedokážu odhadnout.“

„Policejní systémy a nástroje byly Evropskou unií vyvinuty z velmi dobrého důvodu,“ dodal Basu s tím, že ideální by pro policii bylo zachovat po brexitu současnou úroveň sdílení policejních poznatků.

K varování před brexitem bez dohody se dnes podle stanice BBC prostřednictvím svého čelného představitele Tima Rycrofta připojila i Federace potravinářského a nápojového průmyslu. Podle ní je zcela zřejmé, že takový odchod z EU by měl pro odvětví katastrofální důsledky.

„Nastanou selektivní výpadky dodávek, které budou do určité míry nepředvídatelné, neboť bude záležet na tom, který kamion projede a který nikoli. Myslíme si, že nastane vážné narušení odvětví, které bude trvat týdny či měsíce po brexitu,“ dodal Rycroft.



Premiér Boris Johnson řekl, že sice chce s Bruselem vyjednat novou brexitovou dohodu, ale že Británie koncem října opustí blok i bez ní. Země se podle něj musí přichystat na potíže, které s tím budou spojeny.