EU a Británie se shodly na návrhu brexitové dohody, vyřešily otázku cel

Unijní vyjednavač Michel Barnier v úterý ministrům členských zemí EU řekl, že návrh by měl být dojednán do středečního rána, pokud jej má schválit summit EU začínající ve čtvrtek.



Barnier zástupce unijních států upozornil, že stále čeká na právně závazné návrhy Londýna v několika klíčových otázkách. Brusel nebyl spokojen s tím, jak si britská strana představovala budoucí celní postavení Severního Irska a kontroly zboží proudícího mezi Británií a EU.

Podle The Guardianu se vyjednávací týmy v zásadě dohody, že celní hranice bude mimo pevninu v Irském moři, které odděluje Anglii, Wales a Skotsko od Irska a Severního Irska. Takovou možnost nicméně odmítala někdejší premiérka Theresa Mayová, která prohlásila, že ji žádný britský premiér nikdy nepřijme.

Další podrobnosti deník nezveřejnil, poznamenal však, že návrh dohody by mohl být zveřejněn ve středu.



Podle Barnierova dřívějšího prohlášení měl Londýn splnit i další podmínky unie. Brusel například chtěl, aby kontrola dodržování hraničního režimu spadala do pravomocí unijního soudu. Nelíbily se mu také četné celní výjimky pro malé a střední firmy, kterých je v Severním Irsku většina.

Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje napsala, že hovořit o hotové brexitové dohodě je „předčasné“.

Německo je zatím k dohodě skeptické

K brexitovému jednání se v úterý vyjádřila německá vláda, podle které je sice pokrok v jednáních mezi EU a Británií nesporný, se skepsí se však dívá na to, jestli je dostatek času k formulaci právně neprůstřelné dohody.



„Politická ochota je jedna věc a konkrétní ustanovení o tom, jak se vymanit z kvadratury kruhu, druhá. V tom ještě není pokrok takový, abychom mohli říct, že teď máme řešení,“ uvedla spolková vláda.

Německá kancléřka Angela Merkelová v úterý potvrdila odhodlání pracovat na spořádaném brexitu do poslední minuty. „Nyní se zdá být jasné, že Velká Británie chce vystoupit z celní unie,“ řekla kancléřka.



Británie hodlá Evropskou unii opustit 31. října. Pokud do středy nebude na stole hotové ujednání, půjde o to, zda budou jednání pokračovat i po nadcházejícím summitu EU. Ve hře je také další odklad terminu brexitu. Ještě do konce října by se také mohl uskutečnit ještě i mimořádný summit EU věnovaný brexitu.