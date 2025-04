Bray se v klobouku v modrožlutých barvách EU a s transparenty v ruce pravidelně objevuje na záběrech televizního zpravodajství o důsledcích britského odchodu z evropského bloku. Před sídlem britského parlamentu ve Westminsteru často využívá hlasitou hudbu jako doprovod svých protestů.

Vedle některých popových písní například během příjezdů bývalého premiéra Rishiho Sunaka pouštěl hudební motiv spojený s hlavní zápornou postavou Hvězdných válek Darthem Vaderem. „Vždycky jsme to pro Rishiho dělali, má zjevně rád Hvězdné války,“ řekl podle BBC soudu Bray.

Právě před Sunakovým příjezdem loni v březnu, když z Brayových reproduktorů zněla píseň od skupiny D:Ream „Things Can Only Get Better“ (může být jen lépe), mu policisté předali mapu s vyznačenými oblastmi, kde v Londýně nemůže pouštět hlasitou hudbu. Když po jejich odchodu znovu přidal na hlasitosti, vrátili se a reproduktory mu zabavili. Poté byl obviněn, že bezdůvodně porušuje normu zakazující některé aktivity před sídlem parlamentu.

„Je přesvědčen, že šíří důležité sdělení. Potřebuje hlasitost, kterou používá, aby dostal své sdělení přes Parlamentní ulici do Westminsterského paláce,“ konstatoval londýnský soudce Anthony Woodcock. Soud rozhodl, že Bray je nevinen a může hlasitě protestovat proti brexitu i nadále.

Omluva i vítězství svobody projevu

Někteří svědci u soudu vypověděli, že jeho hudba je slyšet až ve vyšších patrech okolních budov, což je ruší. Bray se za to omluvil, nicméně verdikt označil za vítězství.

„Dnešek je velmi významný den nejen pro nás protestující, ale pro všechny lidi, pro jejich svobodu vyjádření a právo protestovat,“ reagoval na rozsudek.

Británie opustila EU v roce 2020 na základě referenda, v němž měli v roce 2016 po vypjaté kampani nečekaně navrch zastánci brexitu. Po odchodu, který přinesl zemi řadu komplikací, vzrostl počet odpůrců brexitu, kterých je podle posledních průzkumů přes 50 procent, zatímco pozitivně jej vidí jen zhruba třetina respondentů.